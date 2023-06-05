"الصحة الفلسطينية": مرضى الفشل الكلوي في غزة مهددون بمضاعفات خطيرة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطورة نقص المعدات العلاجية للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي في قطاع غزة، داعية كافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات فورية من شأنها إنقاذ المرضى، وتوفير احتياجاتهم العلاجية.

وكشفت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عُقد، يوم الأحد، حول تداعيات نقص المستهلكات الطبية في أقسام الغسيل الكلوي أن 43% من قائمة الأدوية الأساسية، و25% من المهمات الطبية رصيدها صفر، مشيرة إلى أن 1200 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من تلقي جلسات الغسيل، مما يعرضهم إلى مضاعفات صحية خطيرة.