"الصحة الفلسطينية": مرضى الفشل الكلوي في غزة مهددون بمضاعفات خطيرة
حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطورة نقص المعدات العلاجية للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي في قطاع غزة، داعية كافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ خطوات فورية من شأنها إنقاذ المرضى، وتوفير احتياجاتهم العلاجية.
وكشفت وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي عُقد، يوم الأحد، حول تداعيات نقص المستهلكات الطبية في أقسام الغسيل الكلوي أن 43% من قائمة الأدوية الأساسية، و25% من المهمات الطبية رصيدها صفر، مشيرة إلى أن 1200 مريض بالفشل الكلوي مهددون بالحرمان من تلقي جلسات الغسيل، مما يعرضهم إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وبينت الوزارة أن مراكز غسيل الكلى تُجري 14 ألف جلسة غسيل كلوي شهريًا، لكن هذه المراكز باتت مهددة بالتوقف عن الخدمة بشكل كلي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي بحاجة إلى إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية عبر أجهزة التصوير المتحركة، والتي لاتزال محتجزة لدى السلطات الإسرائيلية لأكثر من 18 شهرًا.
وفي الوقت الذي دقت فيه الوزارة ناقوس الخطر حيال الوضع الصحي في القطاع، خاصة لمرضى الفشل الكلوي، أكدت أن هذه الأرقام الكبيرة تعبر عن مدى ضرورة توفير الاحتياجات والتجهيزات الطبية للمرضى بشكل فوري، وعدم انتظار اللحظات التي يعود فيها المرضى إلى منازلهم دون تلقي جلسات الغسيل، مما يضاعف الألم الجسدي والنفسي لهم، ويضعهم أمام تعقيدات صحية صعبة.
وحذرت من أن أرصدة المهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم خدمات غسيل الكلى في 6 مراكز بقطاع غزة، ستنفد خلال بضعة أيام، مشيرة كذلك إلى أن "المرضى الذين أجروا عمليات زراعة كلى بحاجة ماسة إلى تعزيز الأدوية التي تساعدهم على الحفاظ على عملية الزراعة، وتجنبهم المضاعفات التي قد تعيدهم إلى أجهزة غسيل الكلى".
وشددت على ضرورة رفد مستشفى الرنتيسي بالمعدات والأدوية اللازمة بشكل فوري، لكونه المستشفى الوحيد في القطاع الذي يوفر قسم غسيل كلى للأطفال، مؤكدة حاجته الماسة إلى توفير الأنابيب والمستهلكات الطبية الخاصة للأطفال المرضى البالغ عددهم 35 طفلًا.