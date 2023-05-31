مسببات الشيب المبكر ونصائح لتأخير ظهوره

يحتوي الجلد على الملايين من بصيلات الشعر التي تحتوي على خلايا جذعية تنضج وتعطي الخلايا الصبغية واللون الخاص بالشعر..

ومثلما يتغير الجلد مع تقدم العمر، من الطبيعي أن يتغير لون الشعر إلى اللون الرمادي أو الأبيض مع تقدم العمر، إذ تفقد بصيلات الشعر الخلايا الجذعية الصبغية، ما يؤدي إلى ظهور لون الشعر الأبيض.

وقد بينت الدراسات العلمية دور العوامل التالية في تسريع ظهور الشيب المبكر لدى الإنسان.

الوراثة

توقيت بدء ظهور الشيب يرتبط بالجينات الوراثية، ما يعلل بدء ظهوره في بعض العوائل، خلال سنوات المراهقة والشباب، وهي السن نفسها التي بدأ فيها ظهوره في الأجداد والآباء. لذا، تحقق من العمر الذي ظهر فيه الشيب عند والديك.

أسلوب الحياة

ربطت دراسات عدة عوامل بيئية وتغذوية بالشيب المبكر، فالإجهاد والنظام الغذائي غير الصحي، من أهم العوامل التي تسبب شيخوخة الخلايا المبكرة.

وبدء ظهور الشيب، كما يلعب نقص بعض العناصر الغذائية دورًا رئيسًا في ظهور الشيب، مثل انخفاض نسبة الحديد والكالسيوم وفيتامين «د» والنحاس والزنك.