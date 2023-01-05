قلق أمريكي بعد تشكيك منظمة الصحة العالمية ببيانات الصين حول "كورونا"

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لفيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن "بكين لا تكشف بدقة عن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا".

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات ردودًا من قبل بكين، عندما ينعقد مؤتمر صحفي معتاد لوزارة الخارجية في وقت لاحق من اليوم الخميس.