هؤلاء الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض
كشف أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية في مختبر Gemotest، رومان إيفانوف في مقابلة مع بوابة Gazeta.Ru عن أن البعوض لا يلدغ كل الناس، بل أولئك الذين هم أكثر جاذبية له من غيرهم .
وبين إيفانوف أن البعوض تجذبه في هذه الحالة كمية ثاني أكسيد الكربون في الزفير ورائحة الجلد.
وأوضح أن عملية التنفس يستنشق فيها الإنسان الأكسجين ويزفر ثاني أكسيد الكربون، الذي يتم التقاطه بواسطة المستقبلات الشمية الحساسة للحشرات، وكلما زاد ثاني أكسيد الكربون الذي يزفره الشخص، زاد انجذاب البعوض إليه، مبينا أنه يفضل البالغين على الصغار، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والحوامل، كما ينجذب البعوض للعرق، أو بالأحرى الأمونيا وحمض اللبنيك الموجود فيه.
وتذكر قناة 360 TV الروسية أن علماء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أجروا تجربة في زامبيا، اكتشفوا خلالها أن البعوض ينجذب إلى رائحة العرق، وكذلك المحتوى العالي من الأحماض الكربوكسيلية على الجلد. ولكن رائحة الأوكاليبتوس (يسمى شعبيا شجر الكينا) تصده.
وفي الوقت نفسه، أوصى خبير البيئة فاديم مارينسكي، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، باستخدام الزيوت الأساسية لحماية نفسك من البعوض ولمنعه من الانتشار في الفضاء وفق موقع "كومسومولسكايا برافدا".