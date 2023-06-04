هؤلاء الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض

وتذكر قناة 360 TV الروسية أن علماء من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أجروا تجربة في زامبيا، اكتشفوا خلالها أن البعوض ينجذب إلى رائحة العرق، وكذلك المحتوى العالي من الأحماض الكربوكسيلية على الجلد. ولكن رائحة الأوكاليبتوس (يسمى شعبيا شجر الكينا) تصده.

وفي الوقت نفسه، أوصى خبير البيئة فاديم مارينسكي، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، باستخدام الزيوت الأساسية لحماية نفسك من البعوض ولمنعه من الانتشار في الفضاء وفق موقع "كومسومولسكايا برافدا".