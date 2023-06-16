دراسة تكشف العلاقة بين الحيتان وعمر الإنسان

أظهرت نتائج دراسة حديثة عن وجود علاقة بين عمر الإنسان والحيتان، ولاسيما أن الأخيرة "مقوسة الرأس" المقاومة للسرطان ولديها طريقة مميزة في حماية الحمض النووي، ما قد يُسهم في إطالة عمر الإنسان.

ويمكن للحيتان "مقوسة الرأس"، أن تعيش لأكثر من قرنين من الزمان، لأن لديها قدرة استثنائية على إصلاح حمضها النووي التالف في عملية تبطئ من تقدم سنها، وفقًا لدراسة أجراها باحثون من جامعة روتشستر في نيويورك الأمريكية، ونُشرت في مجلة "bioRxiv".

ورغم عدد خلايا الحوت "مقوس الرأس"، الذي يصل وزنه إلى أكثر من 80 طنا، كبير جدا، إلا أنه ليس معرضا للسرطان، ما يُثبت ما يُسمى بـ"مفارقة بيتو"، التي سُميت باسم الإحصائي الإنجليزي وعالم الأوبئة ريتشارد بيتو، وتنص على أن "حدوث السرطان لا يرتبط بعدد الخلايا الموجودة في الكائن الحي".