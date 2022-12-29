"مضللة وبلا سند علمي".. تحذيرات من حمية "السنة الجديدة" للتنحيف السريع

ووفق موقع "ياهو" الإخباري، فإن مثل هذه الحميات يتم الترويج لها من خلال إعلانات تجارية وتتضمن صورًا لنماذج أشخاص "قبل"و"بعد" اتباعها، وتظهر كيف أنها أنقصت من وزنهم في غضون فترة زمنية قصيرة.

ولكن، يحذر خبراء الصحة من الجمعية البريطانية للتغذية BDA، من أن مثل هذه الحميات مضللة ولا تستند إلى دلائل علمية.

وعلى المدى البعيد يمكن أن تُلحق بالجسم أضرارًا صحية كبيرة مثل اضطرابات في الأكل وفي عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية في الجسم وفقدان العضلات.

وينصح خبراء التغذية بضرورة مراجعة مدى صحة أي حمية غذائية قبل اتباعها.