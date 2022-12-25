باحثون يتوصلون لطريقة تحمي من شيخوخة القلب

تعد أمراض القلب السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم، وعادة ما تنتج بشكل جزئي عن وجود خلل في بنية القلب المرتبطة بالتقدم في العمر، أي شيخوخة القلب.

إلا أن مجموعة من باحثي جامعة سان دييغو في كاليفورنيا، نجحوا في التوصل إلى طريقة يمكن أن تساعد في الوقاية من شيخوخة القلب، حيث توصلوا لمعلومات جديدة حول كيفية تقدم القلب في العمر، مما يساهم بدوره في التوصل لطريقة تقي من هذه المشكلة وتبطئ من عملية شيخوخة القلب.