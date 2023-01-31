السعودية.. سيدة تلد ثلاثة "توائم" بعد عقم دام 6 سنوات

استقبل فريق طبي مختص في منطقة نجران السعودية حالة نادرة لعشرينية حامل بثلاثة توائم لأول مرة، بعد معاناة مع العقم استمرت 6 سنوات، والتي تعد أول حالة خلال العام الجديد.

وأوضح الفريق الطبي، أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبيرة، وأن المريضة سبق لها الحصول على الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.