تقنية جديدة لإجراء عملية أنبوب الأذن للأطفال بعيدًا عن غرف العمليات

وأوضح جريج ميلكي المسؤول بالشركة، أن ما يقرب من مليون طفل، يخضعون سنويًا لعمليات أنبوب أذن تقليدية في غرفة العمليات في الولايات المتحدة.

وأضاف أن العملية التقليدية، هي خيار العلاج الجراحي الأساسي للأطفال الذين لديهم تراكم مستمر للسوائل في الأذن الوسطى أو التهابات الأذن الوسطى المزمنة.

وأكد ميلكي أن الالتهابات المذكورة، إذا تُركت دون علاج أو إذا وصل تراكم السوائل إلى مستوى عالٍ بدرجة كافية، يمكن أن تتمزق طبلة الأذن.

كما يمكن أن يؤدي تراكم السوائل والتهابات الأذن الوسطى أيضًا، إلى فقدان السمع.

وذكر أنه تقليديًا، يتم إجراء عملية أنبوب الأذن بعد خضوع الأطفال لعملية تخديرعام بسبب القيود الجراحية والألم المرتبط باستخدام الأدوات القياسية لعلاج الأطفال.

ولفت ميلكي، إلى أن تلك العملية، يمكن أن تكون مؤلمة لكل من الأطفال والآباء قبل بدء الإجراء وبعد انتهائها، إضافة لوجود مخاوف محتملة تتعلق بالسلامة بشأن استخدام التخدير العام عند الأطفال الصغار جدًا، إلى جانب أن استخدام التخدير وغرف العمليات يجعل عملية أنبوب الأذن مكلفا.

في المقابل، فإن جهاز "Hummingbird" الذي صنعته شركته، يوفر للجراحين وللآباء وأطفالهم خيارًا آمنًا وفعالا وأقل تكلفة لإجراءات عملية أنبوب الأذن للأطفال في عيادات الأنف والأذن والحنجرة، ويمكن للوالدين الحضور مع أطفالهم لتوفير مزيد من الراحة.

وأشار إلى أن الجهاز عبارة عن تقنية مبتكرة تقلل من الصدمات الجراحية للمرضى، ويسمح للأطباء بإجراء شق ووضع أنبوب أذن في مسار واحد.

فهو يجمع بين الأدوات والخطوات المنفصلة التي يتم إجراؤها في إجراءات أنبوب الأذن القياسية في جهاز شامل يتم تمريره مرة واحدة داخل طبلة الأذن المتضررة.