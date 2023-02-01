السعودية.. زراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران

تمكن فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران الواقعة جنوب السعودية، من إجراء أول عملية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض سعودي في العقد الخامس يعاني من توقف متكرر للقلب.

ونقلت صحيفة "سبق" المحلية، عن "صحة نجران"، اليوم الأربعاء، قولها إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، قرَّرَ الفريق الطبي إجراء عملية زراعة المنظم الحديث عالميًّا، والذي لا يتطلب أي أسلاك للعمل، على عكس أجهزة تنظيم القلب الاعتيادية، وهو ما يقدم التناغم الأذيني البطيني لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطراب نبض القلب بحجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم كبسولة دواء.