السعودية.. زراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض في نجران
تمكن فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران الواقعة جنوب السعودية، من إجراء أول عملية لزراعة أصغر منظم لضربات القلب لمريض سعودي في العقد الخامس يعاني من توقف متكرر للقلب.
ونقلت صحيفة "سبق" المحلية، عن "صحة نجران"، اليوم الأربعاء، قولها إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمريض، قرَّرَ الفريق الطبي إجراء عملية زراعة المنظم الحديث عالميًّا، والذي لا يتطلب أي أسلاك للعمل، على عكس أجهزة تنظيم القلب الاعتيادية، وهو ما يقدم التناغم الأذيني البطيني لجميع المرضى الذين يعانون من مشاكل اضطراب نبض القلب بحجمه الصغير الذي لا يتعدى حجم كبسولة دواء.
وأكدت صحة نجران، نجاح الفريق الطبي في زراعة المنظم عن طريق القسطرة الوريدية في إجراء طبي نوعي استغرق 50 دقيقة، وهو الأول من نوعه في مستشفيات منطقة نجران.
وأشارت إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريض ومغادرته للمستشفى وهو في صحة جيدة.
يشار إلى أن مركز القلب بمستشفى الملك خالد استقبل، خلال العام المنصرم، 15940 مراجعًا، وأجرى 47 عملية قلب مفتوح، و1967 قسطرة قلبية علاجية واستكشافية خلال نفس الفترة.