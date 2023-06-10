تقرير: الإسرائيليون باتوا أكثر قلقًا و استهلاكهم لمضادات الاكتئاب يزداد

وبين الموقع، أن "الوضع الجيوسياسي المتوتر، ومستقبل إسرائيل السياسي والاقتصادي، وضغط ما بعد وباء كورونا، عوامل زادت من القلق" لدى مواطني الدولة العبرية.

ولفت إلى أن "عدد الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب والقلق، ارتفع بنسبة 23% من 2019 أي ما قبل جائحة كورونا والعام 2022".

ووفق البيانات الإسرائيلية، فإنه، في العام 2019، كان هنالك 288 ألف شخص يتناولون مضادات الاكئتاب والقلق، مقابل 322 ألف مريض العام الماضي.

و62 % من هؤلاء المرضى نساء، وفق ما أوضح الموقع العبري، معتبرًا أن مليون إسرائيلي حاليًا بحاجة إلى متابعة نفسية.