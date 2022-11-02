دراسة بريطانية: الدهون المشبعة تسبب جلطات الدم والنوبات القلبية



نصحت وزارة الصحة البريطانية بضرورة تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة نظرا لتسببها بجلطات الدم التي بدورها قد تؤدي إلى نوبات قلبية.

وأوضحت الوزارة في دراسة نشرتها صحف بريطانية، الأربعاء، أن الجلطات الدموية التي تتكون بدون سبب وجيه يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

وأشارت إلى أن أحد أخطر الأنواع مرتبط بتصلب الشرايين، وهي حالة خطيرة محتملة، حيث تنسد الشرايين بمواد دهنية تسمى "اللويحات الدهنية".

ونبهت الدراسة إلى أن تناول الكثير من المأكولات التي تحتوي على الدهون المشبعة أو كميات كبيرة من الملح أو السكر، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات الدموية المرتبطة به.

ولفتت إلى أن اللويحات المسببة لتصلب الشرايين يمكن أن تؤدي إلى "تضيق الشرايين، ما يحد من تدفق الدم وإمداد الأكسجين للأعضاء الحيوية"، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ.

وأشارت الوزارة إلى أن بحثا طبيا نشر أخيرا، أكد الصلة المباشرة بين الدهون المشبعة وجلطات الدم، مضيفة أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة و"الكولين" - وهو عنصر غذائي موجود في اللحوم الحمراء والبيض ومنتجات الألبان - يزيد من المادة التي تتشكل في عملية التمثيل الغذائي، والتي تبني لويحات في الشرايين.

وقال أندرياس بوملر أستاذ علم الأحياء الدقيقة الطبي وعلم المناعة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية والمؤلف الرئيسي للبحث: "تُظهر دراستنا كيف يخل النظام الغذائي عالي الدهون بالتوازن البكتيري في الأمعاء ويؤدي إلى إنتاج مواد ضارة متورطة في التسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ولفت إلى أن الكولين هو عنصر شائع في النظام الغذائي الغربي عالي الدهون، مشيرا إلى أنه عندما تكسر البكتيريا الموجودة في القناة الهضمية الطعام الذي يحتوي على مادة الكولين، فإنها تنتج مستقلبِا يعرف باسم "ثلاثي ميثيلامين".

وأظهر البحث أن الجراثيم لا تكسر مادة الكولين عند تناولها بنظام غذائي قليل الدسم، لكن الأحماض الدهنية المشبعة الموجودة في النظام الغذائي الغني بالدهون تضعف قدرة بطانة الأمعاء على موازنة الجراثيم ومنع تسرب الأكسجين إلى الأمعاء.

وقال بوملر إن "زيادة توافر الأكسجين الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي للكولين الميكروبي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الميثيلامين في الدم، وبالتالي زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وترسبات الدهون في الشرايين".