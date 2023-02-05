من بذور الكرفس.. عقار جديد يعزز الشفاء من السكتات الدماغية

أكد فريق من العلماء في دراسة حديثة، أن دواءً مصنوعًا من بذور الكرفس يعزز فرص التعافي من السكتة الدماغية.

وأثبتت التجارب أنه كان لدى المرضى الذين أعطوا دواء بذور الكرفس أعراضٌ عصبيةٌ أقل حدة ومهارات عقلية أفضل من أقرانهم الذين تلقوا العلاج الوهمي.

وقال المؤلف المشارك الدكتور Baixue Jia من مركز الصين الوطني للبحوث السريرية للأمراض العصبية في بكين: "هذه هي التجربة الأولى لإظهار فائدة استخدام دواء يحمي الدماغ من التلف الناجم عن نقص الأكسجين في أنسجة المخ"، موضحًا أنه "تم إعطاء الدواء للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية الحادة الذين كانوا يتلقون العلاج أيضًا لاستعادة تدفق الدم إلى الدماغ".

وأضاف الباحث: "المرضى الذين تلقوا بوتيل فثاليد كانت لديهم أعراض عصبية أقل حدة وحالة معيشية أفضل في 90 يومًا بعد السكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين تلقوا الدواء الوهمي، إذا تم تأكيد النتائج في تجارب أخرى فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الخيارات لعلاج السكتات الدماغية التي تسببها الجلطات".