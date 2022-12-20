هل الشعور بالصداع يعني وجود وجع في الدماغ؟

لا شك أنّ الموضوع أكثر تعقيدًا مما نتصور، فالألم هو الوسيلة التي يستعملها الدماغ لإخبارنا أنّ بعض الأشياء تؤذينا، أو أنها ليست جيدة لأجسادنا.

ويُعرّف العلماء والأطباء الصداع، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "slate.fr"، يوم الأحد، بأنه حالة يجعلنا فيها رأسُنا نشعر بالألم، هذه هي الإجابة البسيطة. لكن إذا نظرنا للموضوع بصورة أعمق قليلًا فإن الأمور تصبح أكثر إثارة للاهتمام: ما هو الألم؟ وفوق كل شيء لماذا رأسنا ضحية لهذا الألم؟.