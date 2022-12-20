هل الشعور بالصداع يعني وجود وجع في الدماغ؟
لا شك أنّ الموضوع أكثر تعقيدًا مما نتصور، فالألم هو الوسيلة التي يستعملها الدماغ لإخبارنا أنّ بعض الأشياء تؤذينا، أو أنها ليست جيدة لأجسادنا.
ويُعرّف العلماء والأطباء الصداع، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "slate.fr"، يوم الأحد، بأنه حالة يجعلنا فيها رأسُنا نشعر بالألم، هذه هي الإجابة البسيطة. لكن إذا نظرنا للموضوع بصورة أعمق قليلًا فإن الأمور تصبح أكثر إثارة للاهتمام: ما هو الألم؟ وفوق كل شيء لماذا رأسنا ضحية لهذا الألم؟.
الألم وسيلة يستعملها الدماغ لإخبارنا بأنّ بعض الأشياء تؤذينا، أو أنها ليست جيدة لأجسادنا، على سبيل المثال يمكن أن يتسبب موقد طهي ساخن أو بابٌ يصفَّق علينا بقوة شديدة في إلحاق الضرر بِبشرتنا أو عضلاتنا، وإذا أحرقنا أصابعنا، مثلًا، سيتم إرسال معلومات حول الضرر الذي لحق بنا إلى دماغنا، ففي هذه اللحظات نشعر بالألم.
وبالتأكيد، قد يكون الشعور بالألم مزعجًا للغاية، لكنه مفيد جدًا، إنها الطريقة التي تمتلكها عقولنا لإقناعنا بعدم القيام بأشياء يمكن أن تؤذينا مستقبلًا، قد نحرق أصابعنا مرّة بالصدفة، لكن ليس مرّتين.
الدماغ لا يمكن أن يشعر بالأذى
لا يمكن للدماغ نفسه أن يشعر بالضرر كما يمكن أن تحسّ به أصابعنا، بل نحن نعلم أنه من الممكن وخز أو حتى قطع دماغنا دون الشعور بأيّ ألم.
بالفعل من الممكن إجراء عملية جراحية في الدماغ بينما يظل المريض مستيقظًا، إنها الطريقة الأكثر أمانًا، لأن الجراح يمكنه التحقق، مع تقدّم العملية الجراحية أنّ كل شيء على ما يرام، على سبيل المثال، يمكنه أثناء العملية التحدث مع مريضه.
ولكن إذا كان الدماغ لا يشعر بالألم فلماذا نعاني من الصداع؟ لأنه في رأسنا لا يوجد دماغ فقط، فهناك أيضًا عضلات، وأنسجة، وأوردة، وشرايين، ويمكن أن تشعر كل هذه الأجزاء بالألم.
الاستلقاء في الظلام والهدوء
يمكن لهذه العناصر التي تحيط بدماغنا أن تشعر ببعض الأشياء مثل التهيج أو الالتهاب أو الاجتفاف. في هذه الحالات ستقوم هذه العناصر بإرسال هذه المعلومات إلى الدماغ (كما في مثال الإصبع الموضوعة على طبق ساخن)، وهكذا يفسر الدماغ هذه المعلومات على أنها ألمٌ داخل رأسنا، وهكذا إذن نشعر بالصداع.
وهذه التهيجات أو الالتهابات أو الاجتفاف (فقدان الماء) يمكن أن تحدث عندما يرتطم رأسنا بشيء صلب أو عندما نمرض، أو عندما نعرّض أنفسنا للشمس لفترة طويلة دون أن نشرب ما يكفي من الماء.
عند شعورك بصداع خفيف فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الاستلقاء في مكان هادئ وبارد ومظلم، وإذا لم يزُلْ الألم فلا تتردد في زيارة طبيبك.