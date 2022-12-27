إزالة دهون الخدين آخر ترندات "تيك توك".. والأطباء يحذرون
تعد جراحة إزالة دهون الخدين من الاتجاهات الجمالية الأكثر رواجًا في الآونة الأخيرة، خاصة بين المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نالت فيديوهات هذا الإجراء على "تيك توك" أكثر من 150 مليون مشاهدة.
وفي تقرير حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر جراح التجميل الأمريكي الدكتور"باري وينتراوب" من مضاعفات العملية، مشيرًا إلى أنها قد تسبب حدوث عدوى خطيرة في منطقة الشق، أو قد تصيب أعصاب الوجه وتؤدي إلى الشلل.
وأكد الدكتور وينتراوب أن في هذه العملية يتم إزالة الوسادات الدهنية الموجودة داخل الخد، التي تعمل كعازل بينه وبين الأسنان عند عملية المضغ.
وعن أهميتها قال الدكتور وينتراوب إن تلك الوسائد "غير ضرورية" تمامًا كالزائدة الدودوية.
تفاصيل العملية ومشاهير أجروها
وعن تفاصيل العملية، بيّن الدكتور وينتراوب، أن الطبيب يشق الخد من الداخل، ويجمع ما يعادل "ملعقة طعام صغيرة" من الدهون السائلة بإجراء يستغرق ساعة فقط، وبعدها يغلق الشقوق بغرز قابلة للذوبان.
وقال وينتراوب "أجمل الوجوه هي تلك التي تتميز بزواياها الحادة، وهذا ما يجعل المشاهير يتوافدون على هذا الإجراء التجميلي".
وفي حين لا يشارك المشاهير الجمهور بعمليات التجميل التي يخضعون لها، اعترفت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كريسي تايغن أنها أجرت تلك العملية العام الماضي عبر إنستغرام، معلقة "أرى نتائج مذهلة.. أحبها".
ويرجح خبراء التجميل أن نجمة مسلسل Game Of Thrones ليا ميشيل، قد خضعت هي الأخرى لتلك العملية، حيث قارنوا بين صورها القديمة والجديدة، ليتبين أن هناك تغيرا واضحا عند منطقة الفك والخدين.