إزالة دهون الخدين آخر ترندات "تيك توك".. والأطباء يحذرون

تعد جراحة إزالة دهون الخدين من الاتجاهات الجمالية الأكثر رواجًا في الآونة الأخيرة، خاصة بين المشاهير ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نالت فيديوهات هذا الإجراء على "تيك توك" أكثر من 150 مليون مشاهدة.

وفي تقرير حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حذر جراح التجميل الأمريكي الدكتور"باري وينتراوب" من مضاعفات العملية، مشيرًا إلى أنها قد تسبب حدوث عدوى خطيرة في منطقة الشق، أو قد تصيب أعصاب الوجه وتؤدي إلى الشلل.

وأكد الدكتور وينتراوب أن في هذه العملية يتم إزالة الوسادات الدهنية الموجودة داخل الخد، التي تعمل كعازل بينه وبين الأسنان عند عملية المضغ.

وعن أهميتها قال الدكتور وينتراوب إن تلك الوسائد "غير ضرورية" تمامًا كالزائدة الدودوية.