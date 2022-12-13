نيوزيلندا أول دولة في العالم تحظر التبغ على الشباب

أصبحت دولة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أول دولة في العالم تحظر تدخين التبغ على الشباب، حيث قامت بسن قانون جديد من شأنه منع الأجيال القادمة من تدخين التبغ.

وينص التشريع الجديد الذي حصل على الموافقات اللازمة، اليوم، على منع كل من وُلد في عام 2009 أو بعد ذلك من شراء التبغ، كما سيصاحب هذا القانون مجموعة كبيرة من الإجراءات الأخرى التي من شأنها جعل تكلفة التدخين أعلى والوصول إليه أصعب.