عبر الهاتف.. السعودية توفر دعما نفسيا مجانيا لسكانها
يلجأ أكثر من 50 سعوديا ومقيما في السعودية، كل يوم، إلى الحصول على استشارة نفسية من أطباء ومختصين في علم النفس، حيث توفر المملكة للسكان دعما نفسيا مجانيا عبر الاتصال الهاتفي.
ووفقا لإحصائية يقدمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، فإن المركز استقبل أكثر من 230 ألف استشارة منذ انطلاقه عام 2013، ما يعني وسطيًا، حصول أكثر من 50 شخص على استشارة نفسية كل يوم.
وتقول أم محمد، وهي سيدة سعودية تقيم في مدينة جدة إنها مدينة لأطباء المركز بالكثير بعدما لجأت إليهم لمساعدة نجلها على التخلص من التشتت الذي كاد أن ينهي مستقبله الدراسي قبل ان يواصل نجاحه نحو الجامعة.
وأضافت السيدة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بينما حرصت على نقل تجربتها عبر "إرم نيوز" ليستفيد منها الآخرون، إن "الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، وبحاجة لمختصين في علم النفس بشكل أكاديمي".
ويقول القائمون على مركز اتصال تعزيز الصحة النفسية، إنه "يستهدف نشر الوعي والتثقيف النفسي وتقديم الاستشارات المتخصصة بشكل سري ومساندة المرضى وأسرهم في مواجهة عبء الاضطرابات والمشاكل النفسية".
ويعمل مركز الاتصال من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 مساء، بينما يوفر تطبيق "قريبون" على الهواتف الذكية، والذي أطلقه المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، خدماته على مدار الساعة.
ويُقدم تطبيق "قريبون" للمستخدمين منذ العام 2013 أيضاً، خدمات متنوعة في مقدمتها مركز الاتصال، مركز الاستشارات النفسية، المحتوى التثقيفي والمكتبة العلمية.
ويسعى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية منذ إنشائه عام 2019 مكان اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلى الوصول لمختلف شرائح المجتمع عبر العديد من المحاضرات والمبادرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأعلن المركز، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع "صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بهدف حصر البيانات والمعلومات ومعرفة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
ويقول القائمون على مذكرة التفاهم إنها ستسهم في بناء الأدلة التوعوية والوقائية في مجال الصحة النفسية للمستفيدين، وتقديم خدمة الاستشارات النفسية والدعم النفسـي، وضمان وصولها إلى المستفيدين من خلال الخدمة الهاتفية، أو غيرها من الخدمات المتوفرة، إضافة إلى التدريب والتطوير للتعامل مـع الفئات المستفيدة والتنسيق والمتابعة لخدمات الصندوق.
وأظهر مؤشر الصحة النفسية في المملكة لعام 2022 المنصرم، انخفاضًا طفيفًا في معدل انتشار أعراض الاكتئاب، التي بلغت النسبة فيها 12.7% مقارنة بعام 2020 حينئذ بلغت النسبة فيها 13.8%.
ووفقا لذلك المؤشر، يزيد معدل خطورة الإصابة بالاكتئاب لدى الفئة العمرية أكثر من 60 سنة مع احتمالية أعلى للإصابة لدى الإناث، وفي حال كان الدخل أقل عن 5 آلاف ريال، ولدى غير المتزوجين، ولدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا، وأصحاب الأوزان الأقل من المعدلات الطبيعية، والمدخنين، بينما يخفف التطوع أعراض الاكتئاب.