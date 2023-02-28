عبر الهاتف.. السعودية توفر دعما نفسيا مجانيا لسكانها

يلجأ أكثر من 50 سعوديا ومقيما في السعودية، كل يوم، إلى الحصول على استشارة نفسية من أطباء ومختصين في علم النفس، حيث توفر المملكة للسكان دعما نفسيا مجانيا عبر الاتصال الهاتفي.

ووفقا لإحصائية يقدمها المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، فإن المركز استقبل أكثر من 230 ألف استشارة منذ انطلاقه عام 2013، ما يعني وسطيًا، حصول أكثر من 50 شخص على استشارة نفسية كل يوم.

وتقول أم محمد، وهي سيدة سعودية تقيم في مدينة جدة إنها مدينة لأطباء المركز بالكثير بعدما لجأت إليهم لمساعدة نجلها على التخلص من التشتت الذي كاد أن ينهي مستقبله الدراسي قبل ان يواصل نجاحه نحو الجامعة.