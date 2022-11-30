"اختبار بول" قد يسهم في الكشف المبكر عن مرض الزهايمر

وكان قد قسم الباحثون الأشخاص المشاركين في الدراسة إلى 5 مجموعات، الأولى تتضمن أولئك الذين لديهم مهارات تفكير عادية، والثانية تتضمن الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي والثالثة تتضمن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي أكثر خطورة.

أما الرابعة، فتحتوي على الأشخاص الذين يعانون من "الاختلال المعرفي المعتدل"، والذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر، بالإضافة إلى المجموعة الخامسة التي تحتوي على مصابين بالفعل بمرض الزهايمر.

وبينت الدراسة أن حمض الفورميك كان أعلى بين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض الزهايمر أو مشاكل في الإدراك، مقارنةً بأولئك الذين لديهم مهارات تفكير عادية.

يشار إلى أن حمض الفورميك ينتج في الجسم نتيجة ارتفاع مستوى مركب "الفورمالدهايد"، وفي المستويات العالية في الدماغ، فهو يؤدي إلى تكتلات بروتينية ضارة تظهر في الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

وبناءً على ذلك، يعتقد الباحثون أن حمض الفورميك قد يكون "علامة حمراء" للكشف عن الإصابة بمرض الزهايمر، ويمكن الاعتماد عليه مع اختبارات الدم الأخرى لاكتشاف الإصابة.