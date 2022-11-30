"اختبار بول" قد يسهم في الكشف المبكر عن مرض الزهايمر
ابتكر باحثون اختبارًا جديدًا يعتمد على اكتشاف الإصابة بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة من خلال البول.
ويحدد الاختبار الجديد الأشخاص المعرضين للإصابة بمشاكل في الذاكرة ومرض الزهايمر، بناء على مستويات حمض الفورميك في البول، حسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكانت دراسة أجريت على ما يقرب من 600 شخص، أشارت إلى أن وجود كمية كبيرة من حمض الفورميك في البول، يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذيرية مبكرة لمرض الزهايمر.
وكان قد قسم الباحثون الأشخاص المشاركين في الدراسة إلى 5 مجموعات، الأولى تتضمن أولئك الذين لديهم مهارات تفكير عادية، والثانية تتضمن الأشخاص الذين يعانون من التدهور المعرفي والثالثة تتضمن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي أكثر خطورة.
أما الرابعة، فتحتوي على الأشخاص الذين يعانون من "الاختلال المعرفي المعتدل"، والذي يمكن أن يؤدي إلى مرض الزهايمر، بالإضافة إلى المجموعة الخامسة التي تحتوي على مصابين بالفعل بمرض الزهايمر.
وبينت الدراسة أن حمض الفورميك كان أعلى بين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض الزهايمر أو مشاكل في الإدراك، مقارنةً بأولئك الذين لديهم مهارات تفكير عادية.
يشار إلى أن حمض الفورميك ينتج في الجسم نتيجة ارتفاع مستوى مركب "الفورمالدهايد"، وفي المستويات العالية في الدماغ، فهو يؤدي إلى تكتلات بروتينية ضارة تظهر في الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.
وبناءً على ذلك، يعتقد الباحثون أن حمض الفورميك قد يكون "علامة حمراء" للكشف عن الإصابة بمرض الزهايمر، ويمكن الاعتماد عليه مع اختبارات الدم الأخرى لاكتشاف الإصابة.
من جانبه، قال مدير المعلومات البحثية في جمعية الزهايمر في بريطانيا سيان جريجوري، إن هذا الاكتشاف مثير؛ لأنه يوفر طريقة جديدة محتملة للكشف عن مرض الزهايمر بطريقة أقل تكلفة من الطرق الحالية لتشخيص المرض.
وأضاف أنه من المقرر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم آلية تسبب مرض الزهايمر في زيادة مستويات حمض الفورميك في البول.
وقال الباحثون في جامعة "شنغهاي جياو تونغ" في الصين، إن الدراسة كشفت عن إمكانية استخدام حمض الفورميك البولي كمؤشر بيولوجي جديد محتمل للتشخيص المبكر لمرض الزهايمر.
وفي الوقت الذي يعتمد الأطباء على إجراءات التصوير بالأشعة المقطعية والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للدماغ للكشف عن مرض الزهايمر، تعد اختبارات البول والدم حلًا رئيسيًا غير مكلف وسريع لفحص الأشخاص للبحث عن العلامات المبكرة للزهايمر.