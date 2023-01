هل يعتبر "العصير الأخضر" بديلا صحيا للوجبات اليومية؟

تكثر المعلومات التي تؤكد أن العصير الأخضر يخلص الجسم من السموم وأنه بديل صحي للوجبات، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن اعتماده لا يعد نهجا صحيا سليما.

فبينما تتعدد فوائد العصير الأخضر، إليك السبب وراء ضرورة عدم الاعتماد عليه كمصدر رئيس للتغذية، بحسب تقرير نشره موقع "Eat This Not That":

مكونات "العصير الأخضر"

يتكون العصير الأخضر من مزيج من الفواكه والخضراوات والأعشاب الطازجة، ومن أبرز فوائده بحسب الخبراء هو "استهلاك المنتجات الطازجة بشكل يومي".

وتشير الدراسات إلى أن منتجات الفاكهة والخضراوات المركزة - بما فيها العصائر- تزيد من مستويات حمض الفوليك ومضادات الأكسدة وفيتامين سي في الجسم.

خسارة الألياف

تعد الألياف عنصرا مغذيا، إذ تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم، وتنظم عمل الجهاز الهضمي، كما تعمل على تثبيت نسبة السكر في الدم.

ويقول الخبراء، إنه وعند فصل لب الفاكهة والخضروات عن السائل أثناء العصر، فإن غالبية الألياف تبقى في اللب والذي غالبًا ما يتم التخلص منه؛ هذا يعني أن العصائر لا تحمل الفوائد نفسها التي نحصل عليها من ثمار الفاكهة والخضروات الكاملة.