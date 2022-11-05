بدلًا من المضادات الحيوية.. التوسع في استخدام يرقات الذباب لعلاج الجروح

تستخدم هيئة الخدمات الوطنية البريطانية، اليرقات لعلاج الجروح ومنع العدوى، في ظل انتشار الحالات التي لديها مقاومة للمضادات الحيوية.

وتعمل اليرقات على تطهير الجروح تمامًا، حيث إن وضع اليرقات يزيل الأنسجة الميتة في حالة الاصابة بالجروح المزمنة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتمد الأطباء على وضع اليرقات في أكياس توضع على الجروح وتتغذى هذه اليرقات على الأنسجة الميتة ثم تقوم بإفراز جزيئات مضادة للميكروبات لقتل البكتيريا.

وعقب ذلك، يتم إزالة الكيس الذي يحتوي على اليرقات والتخلص منه بعد أربعة أيام قبل أن تتحول إلى ذباب.

وكان قد تم اكتشاف قدرة يرقات الذباب على علاج الجروح خلال الحرب العالمية الأولى، بعد أن لاحظ الأطباء أن الجروح التي توجد عليها اليرقات تلتئم بشكل أسرع من غيرها.

ومع مرور الوقت، أصبح العلاج غير صالح مع اكتشاف المضادات الحيوية في الأربعينات من القرن الماضي، ليعود العلاج باليرقات الآن من جديد ليصبح حلاً محتملاً لمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وسط ارتفاع الحالات التي لا تستجيب للأدوية.

وكانت قد أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أن عدد علاجات الجروح التي يتم علاجها باليرقات في إنجلترا قد ارتفع من 886 في 2008 إلى 1305 بعد عقد من الزمن في 2019.

وأظهرت الأبحاث أن علاج اليرقات فعال في علاج الجروح التي يصعب التئامها، كما أنه فعال أيضًا من حيث التكلفة، وقد قبلتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية كعلاج رسميًا.

وتبيع شركة BioMonde عدد 9 آلاف كيس حيوي على شكل أكياس شاي مليئة باليرقات بحجم 1 مم كل عام.

ويمكن أن تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية عندما يتناول الأشخاص جرعات غير صحيحة من المضادات الحيوية أو عند إعطاء المضاد الحيوي دون داع.

يقدر الخبراء أن الجراثيم الخارقة وهي سلالات من البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات التي تقاوم معظم المضادات الحيوية والأدوية الأخرى، ستقتل 10 ملايين شخص كل عام بحلول عام 2050.