غذاء صحي يعادل المشي 4 آلاف خطوة يومياً

وشارك في الدراسة أكثر من 2000 شخص، إذ قاموا بالركض على جهاز المشي بينما تم قياس مستويات الأكسجين لديهم من قبل باحثي جامعة "هارفارد" في بوسطن الأمريكية.

وكان الأشخاص الذين التزموا عن كثب بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، يتألف من الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، يتمتعون بنفس مستوى اللياقة، مثل الأشخاص الذين قطعوا نحو 4000 خطوة يوميًّا في الدراسات السابقة للباحثين.