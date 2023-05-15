غذاء صحي يعادل المشي 4 آلاف خطوة يومياً
أظهرت دراسة علمية أن تناول نظام غذائي صحي معين يعادل المشي 4000 خطوة إضافية في اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن "العلماء يعتقدون أن إضافة (الأطعمة الخارقة) إلى النظام الغذائي تعزز الصحة العامة واللياقة البدنية دون أي تدريب حقيقي".
ويعتقد العلماء أن "السبب في ذلك هو أن اتباع نظام غذائي مغذٍّ يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد الجسم على معالجة السعرات الحرارية وامتصاص الأطعمة الجيدة".
وشارك في الدراسة أكثر من 2000 شخص، إذ قاموا بالركض على جهاز المشي بينما تم قياس مستويات الأكسجين لديهم من قبل باحثي جامعة "هارفارد" في بوسطن الأمريكية.
وكان الأشخاص الذين التزموا عن كثب بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، يتألف من الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، يتمتعون بنفس مستوى اللياقة، مثل الأشخاص الذين قطعوا نحو 4000 خطوة يوميًّا في الدراسات السابقة للباحثين.
وقال المسؤول عن الدراسة مايكل مي: "ارتبطت الأنماط الغذائية الصحية بقوة باللياقة البدنية حتى بعد أخذ مستويات النشاط في الاعتبار.. وكان التحسن في اللياقة مشابهًا لتأثير اتخاذ 4000 خطوة إضافية كل يوم".
وأوضح: "هناك العديد من الأسباب الصحية لاستهلاك نظام غذائي عالي الجودة، ونقدم سببًا آخر لارتباطه باللياقة البدنية.. النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط مع الأطعمة الكاملة والطازجة والحد الأدنى من الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والكحول هي طريقة رائعة للبدء".