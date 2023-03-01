ما علاقة كوابيس الأطفال بمرض الخرف؟

واعتمد العلماء في بحثهم على تتبع بيانات الأطفال منذ آذار/مارس 1958 في إنجلترا حتى عيد ميلادهم الخمسين في 2008، وتم استجواب الأمهات؛ لمعرفة ما إذا كان أطفالهن لديهم أحلام مزعجة أو ذعر ليلي منذ سن السابعة وحتى الـ11 من العمر.

وتم إخضاع الأشخاص الذين قال آباؤهم إنهم يعانون من "الكوابيس المستمرة"، للمراقبة حتى 2008 من أجل تشخيص ضعف الإدراك مثل الخرف أو مرض "باركنسون".

ومن بين 7000 شخص في الدراسة، فإن حوالي 268 شخصًا كانوا يعانون من "الكوابيس" في بدايات حياتهم، وأصيب 6% من هؤلاء الأشخاص بضعف إدراكي أو مرض "باركنسون" عند بلوغهم سن الخمسين، وللمقارنة، أصيب حوالي 3.6% بالخرف من بين 5470 شخصًا لم تكن لديهم كوابيس.