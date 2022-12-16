5 إستراتيجيات لرفع ثقة أبنائك بمظهرهم الجسدي

يلعب الأهل دورًا محوريًا في مساعدة أطفالهم على احترام صورة جسدهم، الذي يتغير في مرحلة المراهقة وما بعدها.

ويقول الخبراء النفسيون، إن الأطفال يتأثرون بتعليقات زيادة الوزن أو نقصانه، كما يخجلون من بروز بعض تضاريس جسدهم، ما يجعلهم يخسرون الثقة بمظهرهم الخارجي.

لذلك، عرض الخبراء عددا من الإستراتيجيات التي يجب على الوالدين تطبيقها لرفع ثقة أبنائهم بشكلهم الخارجي:

أحب جسدك وتقبل أجساد الآخرين

تجنب انتقاد جسدك وتوقف عن التحدث عن اكتساب أو فقدان الوزن أمام أطفالك. واحرص على عدم انتقاد أجسام الآخرين ووزنهم أيضا.

يطلق الباحثون على ما سبق "تقنية التصفية"؛ وبها يحمي الأهل أطفالهم من المفاهيم السائدة، التي تروج للأجسام شديدة النحافة أو الممتلئة.

اتباع نظام غذائي أمر "غير صحي"

التأكيد على حقيقة أن اتباع نظام غذائي هو أمر" خطير"، يساعد في حماية طفلك من الانخراط في دوامة الوزن.

ويقول الخبراء إن منع الأهل لأطفالهم من اتباع نظام غذائي أمر "مهم للغاية"، لأن ريجيمات الأطفال تزيد من خطر إصابتهم باضطرابات الأكل بنسبة خمسة أضعاف.

وبالتالي، لا تجبر طفلك على تناول أطعمة معينة ولا تحرمه من أخرى، ولا تجبره على ممارسة الرياضة لحرق السعرات والدهون.