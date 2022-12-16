5 إستراتيجيات لرفع ثقة أبنائك بمظهرهم الجسدي
يلعب الأهل دورًا محوريًا في مساعدة أطفالهم على احترام صورة جسدهم، الذي يتغير في مرحلة المراهقة وما بعدها.
ويقول الخبراء النفسيون، إن الأطفال يتأثرون بتعليقات زيادة الوزن أو نقصانه، كما يخجلون من بروز بعض تضاريس جسدهم، ما يجعلهم يخسرون الثقة بمظهرهم الخارجي.
لذلك، عرض الخبراء عددا من الإستراتيجيات التي يجب على الوالدين تطبيقها لرفع ثقة أبنائهم بشكلهم الخارجي:
أحب جسدك وتقبل أجساد الآخرين
تجنب انتقاد جسدك وتوقف عن التحدث عن اكتساب أو فقدان الوزن أمام أطفالك. واحرص على عدم انتقاد أجسام الآخرين ووزنهم أيضا.
يطلق الباحثون على ما سبق "تقنية التصفية"؛ وبها يحمي الأهل أطفالهم من المفاهيم السائدة، التي تروج للأجسام شديدة النحافة أو الممتلئة.
اتباع نظام غذائي أمر "غير صحي"
التأكيد على حقيقة أن اتباع نظام غذائي هو أمر" خطير"، يساعد في حماية طفلك من الانخراط في دوامة الوزن.
ويقول الخبراء إن منع الأهل لأطفالهم من اتباع نظام غذائي أمر "مهم للغاية"، لأن ريجيمات الأطفال تزيد من خطر إصابتهم باضطرابات الأكل بنسبة خمسة أضعاف.
وبالتالي، لا تجبر طفلك على تناول أطعمة معينة ولا تحرمه من أخرى، ولا تجبره على ممارسة الرياضة لحرق السعرات والدهون.
ثقافة التقبل
من المتوقع أن يتلقى طفلك رسائل متضاربة عن "الجسم المثالي" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو الأصدقاء في المدرسة أو المدربين أو المعلمين، لذلك من المهم أن تتحدث معه بشكل روتيني لتوضيح المعلومات الصحيحة.
وينصحك الخبراء هنا بتعزيز الرسائل الإيجابية حول قدرات جسم طفلك، لمساعدته على بناء احترام لجسده، ويمكنك القيام بذلك من خلال التركيز على النشاطات الإيجابية التي يفعلها مثل ممارسة المشي أو التفكير أو روح الدعابة أو الدراسة.
ولا تنسى أن توضح لطفلك أن زيادة الدهون جزء طبيعي من مرحلة البلوغ خاصة بالنسبة للفتيات، وقدم له المودة الجسدية من خلال عناقه أو إمساك يده كلما استطعت.
مناقشة القيم المجتمعية السائدة
تحدث مع طفلك بشفافية عن الصور النمطية التي يراها على إنستغرام أو تيك توك، كصور الأجسام المثالية أو حياة المشاهير "الزائفة"، وعلمه أن يكون واعيا وواقعيا بدلا من أن يكون مقلدا أعمى.
ويقول الخبراء إن على الأهل الحديث مع أبنائهم المراهقين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، عن برامج تعديل الصور التي يستخدمها معظم المشاهير، وشرح الأسباب التي تدفع الآخرين للاستعانة بها؛ كتحقيق الربح أو النفوذ الاجتماعي.
وأكد لطفلك حقيقة أن الأجسام مختلفة في الشكل والحجم، فهناك السمين والنحيف، الطويل والقصير، الداكن والفاتح، وأن لا أحد منهم أفضل من الآخر، وقل له إن جسمه لا يعكس قدراته أو قيمته.
صحح الرسائل حول الأكل
لا تحذر طفلك من الأطعمة "غير الصحية"، ولا تخبره أنها ستؤدي إلى زيادة وزنه أو لإصابته بأمراض، لأنك ستخلق لديه خوفا من تناول الطعام بشكل عام، كما سيشعر طفلك بالذنب عندما يقرر تناول طعام يعتبره أحد أفراد أسرته "غير صحي".
وهنا يقول الخبراء إن الآباء الذين يتجنبون فرض الإرشادات الصارمة على أبنائهم في الطعام وممارسة الرياضة يجهزونهم بشكل أفضل لإيجاد التوازن والشعور بالسلام عند تناول الطعام، فضلاً عن المهارات اللازمة للتعامل مع الرسائل السلبية المنتشرة في كل مكان عن ثقافة النظام الغذائي.
ولمساعدة طفلك، أعد صياغة المحادثات التي تجريها معه حول التغذية والصحة والنشاط البدني من خلال تجنب ربط كل ما سبق بحجم الجسم أو الوزن، وبدلاً من ذلك تحدث معه عن "تحسين الرفاهية".
فمثلا، أخبر طفلك أن النشاط مهم لتحسين المزاج ونوعية النوم، بدلا من إخباره بأن النشاط يساعده على تجنب زيادة الوزن.