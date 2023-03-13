أسوأ الأطعمة المسببة للسمنة الناتجة عن الإجهاد
تعج الحياة بالكثير من المشاكل والضغوطات سواء في المنزل أو مكان العمل، وهو ما يصيب الإنسان بالتوتر المتزايد، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كشف خبراء أن مجرد التوتر قد يزيد وزنك.
عندما تكون تحت الضغط، تبدأ الغدد الكظرية بضخ هرمونات التوتر، الكورتيزول والأدرينالين، في مجرى الدم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن التي تسبب الإجهاد.
وتقول عالمة الغدد الصماء فلورنس كوميت: "إذا كان مستوى الكورتيزول مرتفعًا جدًا، فإن هذا يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي للسكر، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة على شكل دهون؛ وستكتسب وزنًا حول وسطك".
ويمكن أن يؤدي الإجهاد لزيادة الوزن بطريقة أخرى تتمثل في الإفراط في تناول الطعام. فعندما نكون تحت ضغط مزمن فإننا نميل إلى الرغبة في الحصول على راحة من الطعام، وخاصة "الأطعمة المريحة" التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والتي تجعلنا نشعر بتحسن كبير لدرجة أننا نستمر في تناولها.
وإذا كان ذلك لا يجعلك ترغب في تناول كعكة دونات، فإن بعض الأطعمة نفسها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بالتوتر، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأطعمة:
الكرواسون والمافن
تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من السكر والدهون والكربوهيدرات المكررة، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد أو تفاقمه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، بحسب الدكتورة كيلي ميدلتون خبيرة الطب الرياضي.
ووفقًا للخبيرة فإنه "بالإضافة إلى الكورتيزول تحث هذه الأطعمة على إفراز هرمون آخر وهو الأنسولين"،
وتضيف: "غالبًا ما يشار إلى هذه الأطعمة باسم (الأطعمة المحفزة) لأنها تؤدي إلى تدفق الأنسولين الذي يشير إلى الدماغ بالحاجة إلى مزيد من السكر (الطاقة)".
القهوة
قد يكون الصباح هو أسوأ وقت لتناول فنجان من القهوة إذا كنت ترغب في تجنب زيادة الوزن الناتجة عن الإجهاد، حيث ترتفع مستويات الكورتيزول في الجسم بشكل طبيعي وتنخفض على مدار اليوم بما يتماشى مع الدورة الهرمونية المعروفة باسم الساعة البيولوجية.
وتظهر الأبحاث أن الجسم يطلق أكبر كمية من الكورتيزول بين الساعة 6 صباحًا و10 صباحًا لمساعدتك على الاستيقاظ، ويتسبب الكافيين في إنتاج المزيد من الكورتيزول، بحيث تضرب هزة الصباح في الوقت المحدد الذي يكون فيه الكورتيزول في الجسم في ذروته.
وتقول باربرا كوفالينكو مستشارة التغذية، إن تناول فنجان من القهوة في أي وقت من اليوم يمكن أن يعزز هرمونات التوتر "ويسبب مشاعر القلق والتوتر".
وتضيف: "هذا يمكن أن يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر والكربوهيدرات، ما قد يؤدي إلى تفاقم زيادة الوزن".
السباغيتي
حتى لو لم تكن مصابًا بمرض الاضطرابات الهضمية ولكنك قد تكون حساسًا بشكل خفيف جدًا للجلوتين، فإن الأطعمة مثل المعكرونة والخبز قد تجعل جسمك يفرز الكورتيزول، وفق الخبراء.
وتقول كريستينا فورد طبيبة الصحة التغذوية: "قد لا تلاحظ الآثار التي قد تلحظها في حالة حساسية الطعام الحقيقية، ولكن مع الوقت فإن الالتهاب المنخفض الدرجة الذي يحدث بسبب حساسية الطعام سيزيد من مستويات الكورتيزول لديك ويبقي جسمك في حالة من الإجهاد".
وتضيف: "يمكن أن يؤثر الكورتيزول على الشهية والرغبة الشديدة عندما يرتبط بمستقبلات معينة في منطقة ما تحت المهاد، "دماغنا القديم"، وهذا يفرز هرمونات الجوع ويؤدي إلى خلل في تنظيم الهرمونات الأخرى مما يؤدي إلى زيادة الشهية".
الأطعمة فائقة المعالجة
تعد هذه الأطعمة، ومثال عليها الكوكيز والبسكويت المملح ورقائق التورتيلا ورقائق البطاطس، من الأطعمة المصنعة بدرجة عالية والتي يمكن أن تزيد من القلق والضغط النفسي.
وتقول ماري سابات أخصائية التغذية: "الإفراط في تناول كميات كبيرة من هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالذنب والعار، مما قد يؤدي إلى تفاقم مستويات التوتر".
الصودا والمشروبات المحلاة
يمكن أن تسبب المشروبات السكرية مثل الصودا والشاي المثلج الحلو ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم، يتبعه انهيار، ما قد يؤدي إلى التعب والتهيج، وهما من الأعراض الشائعة للتوتر.
وتقول سابات: "تحفز المشروبات الغازية إفراز هرمون الكورتيزول لمساعدة الجسم على التعامل مع الإجهاد".
وتتابع: "المستويات العالية من الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة البطن، وكذلك الرغبة الشديدة في تناول المزيد من الأطعمة السكرية والمعالجة".
الوافل
تقول الطبيبة الشمولية سوني شيربا: "يؤدي تناول هذه الأنواع من الأطعمة إلى تنشيط مراكز المكافأة في دماغنا، ما يخلق إحساسًا مؤقتًا بالمتعة يشجعنا على الرغبة في تناول المزيد منها".
وتضيف: "الأطعمة التي لا توفر تغذية كافية يمكن أن تسبب الإجهاد في أجسامنا وأدمغتنا، واستهلاك كميات كبيرة من هذه الأطعمة يؤدي غالبًا إلى الشعور بالذنب وعدم الرضا على المدى الطويل".
المقليات
تلعب الأطعمة المقلية مثل الدجاج المقلي والبطاطس المقلية والأسماك المغموسة والمقلية والتطبيقات مثل أصابع الموزاريلا المقلية والمخبوزة دورًا في زيادة هرمونات التوتر.
وبحسب فورد: "تميل هذه الأطعمة إلى احتواء الدهون المتحولة المعروف أنها تزيد الالتهاب في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الكورتيزول".
وتكمل: "يواجه الجسم صعوبة في تكسير الدهون المتحولة، لذا لا يمكنه استخدامها كمصدر فوري للوقود، وبدلًا من ذلك، سيتم تخزينها مما يتطلب مزيدًا من العمل على نظام الجسم".
البيتزا
تقول الدكتورة شيربا: "الأطعمة السريعة مثل الهامبرغر والبيتزا الغنية بالملح والدهون والسعرات الحرارية تؤدي إلى زيادة هرمونات التوتر أيضًا".
وتتابع: "منتجات الألبان عالية الدسم من العوامل المسببة للتوتر أيضًا، ويمكن أن تضيف المزيد من الدهون والسعرات الحرارية إلى نظامك الغذائي دون تقديم أي قيمة غذائية".
وشددت على أن "إدراك أنك لا تتناول طعامًا صحيًا، كما هو الحال في كثير من الأحيان، يسهم في الضغط النفسي للنقد الذاتي".