أسوأ الأطعمة المسببة للسمنة الناتجة عن الإجهاد

تعج الحياة بالكثير من المشاكل والضغوطات سواء في المنزل أو مكان العمل، وهو ما يصيب الإنسان بالتوتر المتزايد، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كشف خبراء أن مجرد التوتر قد يزيد وزنك.

عندما تكون تحت الضغط، تبدأ الغدد الكظرية بضخ هرمونات التوتر، الكورتيزول والأدرينالين، في مجرى الدم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن التي تسبب الإجهاد.

وتقول عالمة الغدد الصماء فلورنس كوميت: "إذا كان مستوى الكورتيزول مرتفعًا جدًا، فإن هذا يؤثر سلبًا على عملية التمثيل الغذائي للسكر، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة على شكل دهون؛ وستكتسب وزنًا حول وسطك".

ويمكن أن يؤدي الإجهاد لزيادة الوزن بطريقة أخرى تتمثل في الإفراط في تناول الطعام. فعندما نكون تحت ضغط مزمن فإننا نميل إلى الرغبة في الحصول على راحة من الطعام، وخاصة "الأطعمة المريحة" التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والتي تجعلنا نشعر بتحسن كبير لدرجة أننا نستمر في تناولها.

وإذا كان ذلك لا يجعلك ترغب في تناول كعكة دونات، فإن بعض الأطعمة نفسها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بالتوتر، ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك الأطعمة: