هل يساعد شرب القهوة بعد العشاء على الهضم؟

تتميز الثقافات المختلفة بطقوس ما بعد العشاء التي تتنوع بين شرب الشاي أو مشروب كحولي أو قهوة، للاعتقاد بأن ما سبق يعزز من عملية الهضم.

ولكن هل هناك أي دليل يثبت أن شرب بعض القهوة بعد العشاء يمكن أن يقدم فوائد حقيقية للجهاز الهضمي؟

وأوضح الطبيب ويل كولفي في تقرير بموقع "إي تي إن تي"، أنه "عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة بعد الوجبة، فإن ذلك يعتمد على الكمية ونوع القهوة".