ما آخر علاجات الضعف الجنسي؟

يُعتبر ضعف الانتصاب مشكلة طبية شائعة تصيب حوالي 15% من الرجال كل عام.

ويُقدر أن أكثر من 150 مليون رجل حول العالم مصابون بالضعف الجنسي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 320 مليونًا بحلول عام 2025.

والضعف الجنسي عند الذكور هو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب أو الحفاظ عليه، وضعف القدرة على ممارسة نشاط جنسي مُرضٍ لمدة 3 أشهر على الأقل.

ويؤثر الضعف الجنسي على الصحة النفسية والجسدية، والعلاقات الاجتماعية.

وقد ينجم الضعف الجنسي عن عوامل نفسية، وضعف التحكم العصبي، واضطراب الوظيفة الوعائية، ومرض السكري، والإصابة بالسرطان وغيرها.

ويعتبر أكثر شيوعًا عند كبار السن، والعاجزين عن الحركة، والبدينين والمدخنين والكحوليين.

الضعف الجنسي والقلب

وأصدرت "جمعية المسالك البولية في أستراليا ونيوزيلندا" (USANZ) مؤخرًا، تحديثات جديدة حول طريقة التعامل مع الضعف الجنسي عند الرجال.

وقال مؤلف الإرشادات التوجيهية، البروفيسور إريك تشونغ، أستاذ الجراحة في جامعة ”كوينزلاند“، "إن الهدف الرئيس من الإرشادات هو التأكيد على أهمية فحص القلب والأوعية الدموية عند مرضى الضعف الجنسي، لتقييم احتمالية وجود أمراض قلبية مستبطنة“.

وأضاف البروفيسور تشونغ: "يشترك الضعف الجنسي في العديد من عوامل الخطر مع أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وأظهرت الدراسات الوبائية أن المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة للإصابة بضعف الانتصاب الشديد المعند على الأدوية".

وتابع أن "الضعف الجنسي يعد مؤشرًا لاحتمالية الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية في المستقبل، حيث أظهرت دراسات أن شدة الضعف الجنسي ترتبط بارتفاع معدل الوفيات من الأمراض القلبية الوعائية".

وأكد تشونغ: "بالنسبة للمرضى الذين لم يتحسنوا على العلاج الطبي (الأدوية عن طريق الفم والحقن)، فإن زراعة القضيب الاصطناعي كانت خيارًا آمنًا لهم".

دواء بيو 300

وتمهد منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الطريق للتجارب السريرية البشرية على دواء "بيو 300"، للتخفيف من ضعف الانتصاب لدى الرجال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا.

وأكثر من 50% من الرجال الذين عولجوا بالإشعاع سيعانون من ضعف الانتصاب؛ ما يؤثر على جودة حياتهم، وفي معظم الحالات لا يستجيبون للأدوية مثل "Viagra" و"Cialis".

و"بيو 300" هو دواء عن طريق الفم يتم تناوله ذاتيًا في المنزل من قبل المريض قبل العلاج الإشعاعي، حيث يقلل الضرر الإشعاعي في الأنسجة الطبيعية دون التأثير على فعالية العلاج ضد الورم.

وقال الباحثون إن "الاستمرار في توسيع استخدام بيو 300 مع العلاج الإشعاعي للسرطان، هو أحد أهدافنا الرئيسة“.

دواء MED3000

وأكملت شركة ”Futura Medical“ العمل المطلوب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنح الترخيص لدواء ”MED3000“، وهو علاج سريع المفعول مثبت سريريًا لضعف الانتصاب، وفق ما أعلنت الشركة مؤخرًا.

وتم تصميم "MED3000" لتحفيز مستشعرات الأعصاب عند تطبيقها على رأس القضيب؛ ما يؤدي إلى استرخاء عضلاته وتدفق الدم وتحقيق الانتصاب.

وفي المرحلة الثالثة من الدراسة، اختار الباحثون 96 رجلا مصابين بضعف الانتصاب الخفيف والمتوسط والشديد لاستخدام "MED3000" أو ”تادالافيل“ الفموي.

وبعد 24 أسبوعًا، حلل المشرفون على الدراسة النتائج، ووجدوا تفوق "MED3000" على "تادالافيل" من حيث سرعة بدء الانتصاب والحفاظ عليه.

وبعد منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترخيص النهائي، سيصبح "MED3000" أول علاج للضعف الجنسي متاح بدون وصفة طبية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويوصي أطباء الاختصاص الرجال بمجموعة من النصائح للحفاظ على الوظيفة الجنسية مثل، المشي بشكل يومي، وممارسة تمارين كيغل، والإقلاع عن التدخين، والامتناع عن المشروبات الكحولية، وتناول الخضراوات، والتقليل من تناول الغذاء الدسم.