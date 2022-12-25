ما هي الأعراض التي تدل على تدهور صحتك النفسية؟

والشيء المعتاد هو أنّ الصحة النفسية تتدهور تدريجيًا وبشكل غير محسوس دائمًا تقريبًا، كما هو الحال مع بعض مشكلات الصحة الجسدية، فأنت لا تدرك جديتها إلا بعد أن تصبح متقدمة جدًا، لمنع حدوث ذلك لاحظ علامات وأعراض التدهور، التي يقدمها تقرير موقع "nospensees".

ويقول عالم الفيزياء الألماني البرت اينشتاين إن "الحياة مثل ركوب الدراجة، للحفاظ على توازنك عليك المضي قدمًا".

ويعتبر الشعور المستمر بالتعب ونقص الطاقة علامة على تدهور الصحة النفسية، ويسبب الاكتئاب والقلق هذه الأنواع من الحالات، لذلك من المهم أن تسأل نفسك ما إذا كان هناك شيء يجعلك حزينًا، أو يسبب لك خيبة أمل أو ألمًا أو قلقًا مفرطًا، هذا هو المكان الذي قد تجد فيه المفتاح لمشكلتك النفسية.

اضطرابات النوم

أصبح النوم الجيد والمريح رفاهية في مجتمع اليوم، وأصبحت الصعوبات في الحصول على نوم مريح أمرًا شائعًا، ومع ذلك هناك فرق كبير بين المعاناة من الأرق من حين لآخر والمعاناة منه بشكل متكرر، وفي الحالة الأخيرة من الممكن أن يكون هناك شيء مهم للغاية يعكّر صفوك.

وكلما وجدت صعوبة في النوم، انتبه، لأن النوم إحدى الحقائق التي تعكس بوضوح مشاكل الصحة العقلية، إذا كنت تعاني من الأرق بشكل متكرر عليك اتخاذ إجراء بشأن ذلك، إنه حالة لا تقبل الاستخفاف.