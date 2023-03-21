اختبار ثوري يمكنه معرفة كفاءة أدوية سرطان الدم

طور فريق من العلماء اختبارا جينيا ثوريا لتحديد فعالية وكفاءة أدوية سرطان الدم، والمرضى الذين سيستفيدون أكثر من دواء يمكن أن يمنع عودة المرض لديهم.

ويمكن للاختبار، الذي يبحث عن أدلة وراثية في الخلايا السرطانية، تحديد نسبة 10% من المرضى الذين يرون تأثيرا ضئيلا من مادة الليناليدوميد المنقذة للحياة.

وقد يجنب المرضى الآثار الجانبية غير الضرورية مثل الإرهاق والالتهابات وزيادة خطر الإصابة بسرطانات أخرى، رغم حاجة الخبراء لمزيد من البيانات قبل تحديد ما إذا كان من الآمن التوقف عن استخدام الدواء.

ولكن ذلك يساعد أيضًا في تحديد المرضى الذين قد يحتاجون إلى أدوية أخرى إلى جانب "ليناليدوميد"، ويمنح راحة البال لأولئك الذين من المرجح أن يستفيدوا.