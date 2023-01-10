ما هو أفضل مكان لتخزين زيت الطهي؟

تجنب استخدام زيوت الطهي الشهيرة

وتنصح شاناهان بتجنب الأكسدة عن طريق الاستغناء عن ثمانية من زيوت الطهي الشهيرة التي تتأكسد بسهولة، مشيرة إلى أن علماء السموم الذين قاموا باختبار هذه الزيوت الثمانية لمشاكل الأكسدة، يقولون إنه لا ينبغي استخدامها في الطهي وهي: "زيت الذرة، زيت الكانولا، زيت بذرة القطن، زيت الصويا، زيت عباد الشمس، زيت نبات القرطم، زيت بذور العنب، زيت نخالة الأرز".

اعتماد هذه الزيوت الصحية للطهي

وكشف الأطباء أن استخراج الزيوت الصحية يكون من المكسرات أو البذور الكبيرة، فهي تتطلب معالجة أقل ولها فوائد صحية أكبر، وبالتالي يعتبر الأطباء والخبراء زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، زيت السمسم، زيت اللوز، الجوز، زيت بذور الكتان، زيت الفول السوداني، من الزيوت الصحية.

وأخيرا تذكر إذا كنت ترغب بتجنب القلق من أن الاحتفاظ بالزيت بجوار الموقد سيفسده، فمن الأفضل الاحتفاظ به في الخزانة.