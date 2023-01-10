ما هو أفضل مكان لتخزين زيت الطهي؟
غالبا ما نحتفظ بزيت الطهي بجوار الموقد، ولكن هل هذا فعلا أمر صحي؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، تقول طبيبة الأسرة كيت شاناهان: "قد يتسبب حفظ الزيت بجانب الموقد بتلفه بسبب الحرارة التي تؤدي إلى الأكسدة الضارة للغاية، فالأكسجين والحرارة والضوء تسرع بأكسدة الزيت وبالتالي فساده".
احتفظ بالزيت في مكان بارد ومظلم
ويوضح جيم سافاج من شركة "Organic Roots"، وهي شركة منتجة لزيت الزيتون البكر العضوي في كاليفورنيا لموقع "إم بي جي"، أن "التخزين المناسب هو أفضل طريقة للحفاظ على الفوائد الصحية لزيوت الطهي الجيدة مثل زيت الزيتون".
وبالتالي ينصح بحفظه في بقعة باردة ومظلمة، لأن الأكسجين والضوء والحرارة تعمل على تحلل الزيت بشكل أسرع، وبالتالي فإن أفضل طريقة للاحتفاظ بالزيت هي في مخزنك".
تجنب استخدام زيوت الطهي الشهيرة
وتنصح شاناهان بتجنب الأكسدة عن طريق الاستغناء عن ثمانية من زيوت الطهي الشهيرة التي تتأكسد بسهولة، مشيرة إلى أن علماء السموم الذين قاموا باختبار هذه الزيوت الثمانية لمشاكل الأكسدة، يقولون إنه لا ينبغي استخدامها في الطهي وهي: "زيت الذرة، زيت الكانولا، زيت بذرة القطن، زيت الصويا، زيت عباد الشمس، زيت نبات القرطم، زيت بذور العنب، زيت نخالة الأرز".
اعتماد هذه الزيوت الصحية للطهي
وكشف الأطباء أن استخراج الزيوت الصحية يكون من المكسرات أو البذور الكبيرة، فهي تتطلب معالجة أقل ولها فوائد صحية أكبر، وبالتالي يعتبر الأطباء والخبراء زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الافوكادو، زيت السمسم، زيت اللوز، الجوز، زيت بذور الكتان، زيت الفول السوداني، من الزيوت الصحية.
وأخيرا تذكر إذا كنت ترغب بتجنب القلق من أن الاحتفاظ بالزيت بجوار الموقد سيفسده، فمن الأفضل الاحتفاظ به في الخزانة.