كيف يرتبط الحمل بتغيرات جذرية في الدماغ؟

وتعاني امرأة من كل 5 نساء من حالة صحية عقلية أثناء الحمل أو في العام التالي للولادة، ومن بين النساء المصابات بأمراض نفسية في الفترة المحيطة بالولادة، 20% سيعانين من أفكار انتحارية أو يقمن بأعمال إيذاء النفس، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وإنّ تجاهل مشاكل الصحة العقلية لا يهدد صحة المرأة ورفاهيتها فحسب، بل يؤثر أيضًا على نمو الأطفال البدني والعاطفي.

الحمل وتغييرات جذرية في الدماغ

استخدمت دراسة جديدة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لإظهار تغييرات جذرية في الدماغ أثناء الحمل، حيث زاد الحمل من فقدان المادة الرمادية وأعاد تشكيل الشبكة العصبية المسؤولة عن شرود الذهن والشعور بالهوية.

وتابع الباحثون 80 امرأة لم يكنّ حوامل في بداية الدراسة، ولم يسبق لهنّ أن أنجبن طفلاً من قبل، وخلال الدراسة حملت 40 امرأة.

وقد تم فحص أدمغة جميع النساء في بداية الدراسة، وفي أوقات متفرقة بعدها؛ بعد فترة وجيزة من الولادة وسنة واحدة بعدها.