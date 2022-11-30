أزمة خصوبة تهدد البشرية.. ما آخر الدراسات حول الحيوانات المنوية؟

وأظهرت البيانات الإحصائية من عام 1973 إلى عام 2018، أن عدد الحيوانات المنوية عند الرجال انخفض في المتوسط بنسبة 1.2% سنويًّا، بينما أظهرت البيانات بعد عام 2000 انخفاضًا بأكثر من 2.6% سنويًّا.

وانخفض متوسط عدد الحيوانات المنوية من 104 ملايين إلى 49 مليونا لكل مليلتر من عام 1973 حتى عام 2019، مع العلم أنّ عدد الحيوانات المنوية الطبيعي يزيد عن 40 مليونا لكل مليلتر.

أزمة خصوبة تهدد البشرية

وأظهر بحث جديد أن تعداد الحيوانات المنوية عند الرجال في جميع أنحاء العالم انخفض إلى النصف خلال العقود الخمسة الماضية، وتزايدت وتيرة الانخفاض بأكثر من الضعف منذ بداية الألفية الجديدة.

وأشار المشرفون على الدراسة إلى أن النتائج مقلقة، ما قد يعني أزمة خصوبة تهدد بقاء البشرية.

وقال البروفيسور هاجاي ليفين، المؤلف الرئيس للدراسة التي نُشرت أخيرًا في مجلة ”Human Reproduction Update“: ”لدينا مشكلة خطيرة قد تهدد بقاء البشرية إذا لم تتم مواجهتها“.