مشاهير "تيك توك" يبددون الأوهام المتعلقة بعملية "قطع القناة المنوية"

يتزايد عبر "تيك توك" انتشار مقاطع فيديو تكافح المعلومات المضللة عن عملية قطع القناة المنوية، وهو إجراء جراحي لتعقيم الذكور اكتسب شعبية متزايدة في الولايات المتحدة منذ إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض.

وتنتشر منذ فترة طويلة عبر الإنترنت معلومات مضللة مرتبطة بهذه العملية، ومنها نكات مفادها بأنّ هذا الإجراء الطبّي يجرّد الرجال من صفات القوة المرتبطة بهم.

وكان لمقاطع الفيديو التي تنطوي على الفكاهة وحظيت برواج كبير في تيك توك، دور في دحض المعلومات المغلوطة عن قطع القناة المنوية، حتى أن بعض مستخدمي المنصة لم يترددوا في تصوير أنفسهم وهم يخضعون للعملية الجراحية لتبديد التهويل المحيط بالموضوع، على غرار الفكاهي جيمي ماك مورين الذي حصد شريط الفيديو الخاص به أكثر من خمسة ملايين مشاهدة.

ومن بين المفاهيم الخاطئة الأكثر انتشاراً، فكرة أنّ قطع القناة المنوية يشبه الإخصاء، أو يؤثر على عملية فرز الهرمونات، على ما يقول كيث لاو، وهو من مشاهير مواقع التواصل صوّر مقاطع فيديو كثيرة تتناول العملية التي خضع لها.

ويقول الشاب البالغ 23 سنة لوكالة فرانس برس: "أنا مقتنع بأنّ مقاطع الفيديو هذه تساعد في مكافحة المعلومات المضللة عن عملية قطع القناة المنوية"، مضيفاً: "ما زلت بصحة جيدة".