ما هو سرطان الخلايا القاعدية الذي أصيبت به جيل بايدن؟

ولا يميل سرطان الخلايا القاعدية إلى الانتشار مثل بعض أنواع سرطانات الجلد الأكثر خطورة، مثل الورم الميلانيني أو سرطان الخلايا الحرشفية.



وغالبًا ما يتطور هذا النوع من السرطان على الرأس والرقبة والأذرع، وهي الأماكن التي تتعرض لأشعة الشمس بكثرة، وفي أوقات كثيرة يتم تشخصيه بالخطأ على أنه بثرة أو ندبة أو تقرح أو بقعة من الجلد الجاف المتهيج.



وتعد الجفون،على وجه الخصوص، من أكثر الأماكن في الجسم المعرضة للخطر؛ نظرًا لأنه لا يتم وضع أي نوع من الحماية عليها.



ويتشكل هذا السرطان في الخلايا القاعدية المسؤولة عن إنتاج خلايا جلدية جديدة، ويعد هذا السرطان أكثر شيوعًا لدى المرضى الأكبر سنًا الذين تعرضوا لأشعة الشمس لسنوات، كما أن الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة به.