الكويت تعلن رصد إصابة مواطن بمرض الكوليرا

أعلنت الكويت، اليوم الجمعة، إصابة مواطن بمرض "الكوليرا" بعد عودته للبلاد من إحدى الدول المجاورة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان على تويتر "إنها قامت برصد إصابة مواطن بمرض «الكوليرا»، حيث ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض.

وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، فقد تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له بحسب البروتوكولات المعتمدة، وتتم حاليًا متابعتهم للتأكد من سلامتهم.