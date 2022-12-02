تحذير من اتجاه جديد على "تيك توك" لفقدان الوزن أثناء النوم
حذر أطباء من اتجاه جديد منتشر على "تيك توك" يتضمن إغلاق الفم أثناء النوم لفقدان الوزن، حيث حصدت مقاطع الفيديو على "تيك توك" التي تكشف فوائد هذا الاتجاه، مئات الآلاف من المشاهدات.
ومن إحدى هذه الفوائد، وفقًا لشركة Somnifix المصنعة لشريط الفم، هي أن التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون.
ويشير المؤيدون إلى أن هذا الاتجاه يحسن تدفق الهواء ويريح الجسم ويوقف الشخير ويساعد الأشخاص على النوم، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن جانبه، قال الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي النوم في جامعة كاليفورنيا الجنوبية إن وضع شريط لاصق على الفم أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى إعاقة التنفس والاختناق، مضيفًا أنه إذا كان الشخص يعاني من انقطاع النفس الانسدادي النومي، فإن الأمر يكون خطيرًا للغاية.
وذكر أن هناك أدلة محدودة على فوائد لصق الفم أثناء النوم، مشددًا على ضرورة التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص قبل محاولة تجربة الأمر.
ويعد إغلاق الفم أثناء النوم هو أحدث اتجاهات "تيك توك" التي أثارت الجدل، على الرغم من تحذيرات المتخصصين في مجال الرعاية الصحية.
وكان مستخدمو هذا الاتجاه قد أشاروا إلى أنهم حصلوا على مزيد من الطاقة عقب الاستيقاظ؛ نتيجة لتحسين جودة نومهم.
ولكن أوضح الخبراء أن المشاركة في هذا الاتجاه يمكن أن تسبب الضرر لحوالي 22 مليون أمريكي يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم.
وقالت الدكتورة ميغان آكو، أخصائية أمراض النوم في جامعة ميشيغان إنه إذا كان الشخص يُعاني من احتقان أنف أو انحراف الحاجز الأنفي، فمن المحتمل أن يحد من تدفق الهواء إذا قام بلصق الفم.
وتابعت: "هذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بتجنب لصق الفم لدى الأشخاص المصابين بأمراض الأنف المعروفة وعند الأطفال".