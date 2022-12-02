تحذير من اتجاه جديد على "تيك توك" لفقدان الوزن أثناء النوم

حذر أطباء من اتجاه جديد منتشر على "تيك توك" يتضمن إغلاق الفم أثناء النوم لفقدان الوزن، حيث حصدت مقاطع الفيديو على "تيك توك" التي تكشف فوائد هذا الاتجاه، مئات الآلاف من المشاهدات.

ومن إحدى هذه الفوائد، وفقًا لشركة Somnifix المصنعة لشريط الفم، هي أن التنفس من خلال الأنف يعزز فقدان الدهون.

ويشير المؤيدون إلى أن هذا الاتجاه يحسن تدفق الهواء ويريح الجسم ويوقف الشخير ويساعد الأشخاص على النوم، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.