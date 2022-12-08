الأبوّة تغيّر دماغ الرجل

اضطرابات هرمونية، إعادة تنظيم الخلايا العصبية، هذا ما يحدث عندما يتهيّأ الرجل لأن يصبح أبًا. وهذا ما يتضح من خلال عِلم ناشئ في بداياته المتعثرة: سرّ وظيفة الإدراك في الأبوة.

الأبوة الوشيكة ودماغ الآباء، هذا ما تناولته دراستان جديدتان حول التغيرات الهرمونية عند الرجال المقبلين على الأبوّة.

النساء أدرى

في شرحه عن الأبوّة التي تغير عقول الرجال يقول الباحث هيرفي بوارير إن "الأمر معروف عند النساء. بسبب الانفجار الهرموني الكبير الناجم عن الحمل، في الأشهر الأولى بعد الولادة تحدُث إعادة تنظيم واسعة للخلايا العصبية: يتكيف دماغ الأم مع ولادة الطفل. لكن ماذا عن الرجال؟ العلم حتى الآن لم يستكشف المسألة حقًا".