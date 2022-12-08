الأبوّة تغيّر دماغ الرجل
اضطرابات هرمونية، إعادة تنظيم الخلايا العصبية، هذا ما يحدث عندما يتهيّأ الرجل لأن يصبح أبًا. وهذا ما يتضح من خلال عِلم ناشئ في بداياته المتعثرة: سرّ وظيفة الإدراك في الأبوة.
الأبوة الوشيكة ودماغ الآباء، هذا ما تناولته دراستان جديدتان حول التغيرات الهرمونية عند الرجال المقبلين على الأبوّة.
النساء أدرى
في شرحه عن الأبوّة التي تغير عقول الرجال يقول الباحث هيرفي بوارير إن "الأمر معروف عند النساء. بسبب الانفجار الهرموني الكبير الناجم عن الحمل، في الأشهر الأولى بعد الولادة تحدُث إعادة تنظيم واسعة للخلايا العصبية: يتكيف دماغ الأم مع ولادة الطفل. لكن ماذا عن الرجال؟ العلم حتى الآن لم يستكشف المسألة حقًا".
ومع ذلك، كما يوضح هيرفي بوارير، هناك حسب التقرير الذي نشره موقع "francetvinfo" الفرنسي دراستان أوّليتان تناولتا للتو هذا الموضوع: "شيء ما يَحدث أيضًا في دماغ الرجال المقبلين على الأبوّة! في الدراسة الأولى قدّم 73 من الآباء الجدد عيّنات من اللعاب قبل أربعة أسابيع من ولادة الطفل، ثم بعد خمسة أسابيع من ولادة طفلهم".
ووجد الباحثون اختلافات في معدلات إنتاج العديد من الهرمونات التي تؤثر على قدرة الانتباه والحساسية بما يكفي لإعداد الأب لرعاية الطفل.
وكانت الدراسة الثانية أكثر إثارة للفضول والدهشة. لقد قامت هذه الدراسة على مدى شهور عديدة بفحص بنية الدماغ لحوالي أربعين من الآباء الشباب المقبلين على الأبوّة. ولاحظ الباحثون انخفاضًا في بعض الشبكات العصبية في القشرة الدماغية.
وتبيّن أنّ الدماغ يزيل الروابط العصبية غير الضرورية ويعزّز روابط عصبية أخرى تتضمن وظيفة التعاطف والرؤية واليقظة. إذ يصبح الدماغ أكثر ليونة، وهي ظاهرة تشبه إلى حد بعيد تلك التي تحدث خلال الطفولة والمراهقة.
وبحسب الباحث، فإنّ هذه المرونة العقلية عند الآباء الصغار تجعلهم أكثر تعاطفًا، وأيضًا أكثر يقظة، وبالتالي أكثر قدرة على حماية المولود الجديد.
بدايات متعثرة
وعن العوامل التي تؤدي إلى إحداث هذه التحولات في أدمغة الآباء الصغار، أوضح الباحث أن من المحتمل أن يكون ميل الرجال إلى فهم احتياجات أطفالهم، وتحديد إشارات الخطر في بيئتهم يجسد على الأرجح ظاهرة تكيفية تم اختيارها على مدار التطور البشري. هل سببُها رعاية الطفل بشكل يومي؟ هل هي من خلال الاتصال الجسدي؟ أم أنها مجرد تواجد الأب؟ الباحثون لا يعرفون السرّ بعد.
وخلص الباحث إلى القول إنّ علم الأبوة لا يزال في مهده. لكن يبدو أنّ الوقت الذي يقضيه الأب مع الأطفال الرضع هو العنصر الأساسي في بناء دماغ الأب. نحن لم نولَد آباءً، بل نصبح آباء. وما يجري للدماغ هو تحوّل.