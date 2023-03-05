الفحص المبكر لسرطان القولون ينقذ حياة الآلاف

واعتبر أنّه إضافة إلى ارتفاع عدد المصابين، فإنّ هناك نتيجة مقلقة أخرى تضاف إلى هذا الواقع وهي معدل المشاركة في فحص سرطان القولون الذي لا يتجاوز 33%.

وأكد أنّ "الفحص في الوقت المناسب يمكن أن ينقذ الأرواح، فكلما تم اكتشاف الإصابة مبكرًا بدرجة كافية يمكن علاجها في تسعة من كل عشر حالات".

وأوضح التقرير أنّه يتم اليوم تقديم الفحص المنظم كل عامين للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا.

ولفت إلى أنّ 95% من حالات الإصابة بسرطان القولون تحدث بعد سن الخمسين، ولكن لسوء الحظ تبلغ نسبة المشاركة في فحص سرطان القولون حوالي 33% فقط.