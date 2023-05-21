5 فئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان
حددت أخصائية الأورام بمعهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي الدكتورة يوليا فاخابوفا، 5 فئات من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان.
وقالت فاخابوفا إنه على كبار السن أن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر. لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.
وجاءت الـ5 فئات الأكثر عرضة للسرطان على النحو الآتي:
الفئة الأولى: كبار السن
نصحت الاخصائية فاخابوفا، النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويًّا، كما تنصح كلا الجنسين بتنظير القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.
الفئة الثانية: الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية، مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري الذي يحفز سرطان عنق الرحم والتهاب الكبد B و C سرطان الكبد وفيروس إبشتاين بار سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان البلعوم الأنفي.
الفئة الثالثة: المدخنون، إذ إن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغيرهم.
الفئة الرابعة: الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.
الفئة الخامسة: الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة، لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصًا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.