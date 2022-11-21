5 أعراض تشير إلى انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال

أطلق خبراء في مجال الصحة مصطلح "سن يأس الذكور" على حالة انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وذلك لتأثيره الكبير على صحتهم الجسدية والنفسية، أما اليوم فيطلق عليه الأطباء اسم "الوباء الصامت".

فوفقًا لأطباء "تيد هيلث" (مؤسسة الرعاية الطبية الأمريكية)، يعد انخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال مؤشرا خطيرا على المدى البعيد، مؤكدين أنه يؤثر على نحو 40% من الرجال فوق سن 45.

فما هي أعراض نقص هرمون التوتوستيرون؟

- ضعف الانتصاب: ففي حين أنها حالة شائعة، يختار العديد من الرجال عدم طلب المشورة الطبية بسبب الإحراج أو الخوف.

- انخفاض الرغبة الجنسية

- التعب الفكري أو "ضباب الدماغ" وهو اضطراب ذهني يؤثر على قدرة الشخص على التفكير والتركيز

- زيادة نسبة الدهون في الجسم

- بعض أعراض الاكتئاب

وأضاف أطباء "تيد هيلث" أن نقص هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر على الصحة البدنية للرجل، إذ يعاني 1 من بين كل رجلين مصابين بالسكري 2، من انخفاض في هرمون التستوستيرون.

وحذر أطباء "تيد هيلث" من أن أعراض انخفاض التستوستيرون قد تكون وخيمة على المدى الطويل، حيث “تُدرج الأدلة المجمعة حتى الآن إلى أن نقص التستوستيرون أحد أسباب الوفاة المبكرة عند الرجال" واصفينه بـ"الوباء الصامت".

الانخفاض الطفيف لا يشكل خطرا

يقول أطباء "تيد هيلث"على الرغم من أن مستويات هرمون التستوستيرون تنخفض مع تقدم الرجال في العمر، إلا أن الانخفاض ثابت بنسبة 1% بين الرجال في سن 30 و40 عامًا، ولا يسبب هذا الانخفاض الطفيف أي مشاكل صحية تذكر.

وأضافوا: "ولكن نقص هرمون التستوستيرون الذي يتطور لاحقًا، والمعروف باسم" قصور الغدد التناسلية المتأخر"، قد يسبب غالبا الأعراض السابقة نفسها، لكن تأثيره أشد على المدى البعيد."

علاج نقص هرمون التستوستيرون