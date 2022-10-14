سوريا.. قرى في ريف الحسكة تشكو غياب الخدمات الطبية

تفتقر قرى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، لأبسط مقومات الرعاية الصحية، حيث تعاني من سوء الطرق في الشتاء وصعوبة الوصول لأقرب مركز طبي في حال حدوث طارئ مع عدم توفر وسائل المواصلات لدى جميع السكان.

ويتجاوز عدد القرى التي تعاني من التهميش والإهمال في تلك المنطقة الخمسين قرية.

وقال أحمد المياح من قرية خراب حسن، وهو أبٌ لخمسة أطفال، لـ"إرم نيوز"، بأنّ ”أقرب نقطة طبية تبعد عنهم 45 كم"، في حال كانت هناك سيارة متوفرة.

وأشار المياح إلى أن الطرقات ترابية ولا تصلح للسيارات في فصل الشتاء، مستذكرا مشهد ولادة زوجته قبل سنوات، إذ كادت أن تفقد حياتها، مظرا لصعوبة الظروف، حسب تعبيره.