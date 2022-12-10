الذكاء الاصطناعي يشخص التهاب الرئة من صوت السعال فقط

ويصنف الباحثون الالتهاب الرئوي ضمن الأسباب الرئيسة لحالات الوفاة في العالم، وتقدر أعداد المصابين به بالملايين حول العالم؛ منهم الأطفال وكبار السن ومرضى المستشفيات تحديدا.

ويمكن تقليل نسب الإصابة ورفع فرص الشفاء من خلال تشخيص الإصابة بالالتهاب الرئوي مبكرا، ومعالجته قبل تطور أعراض المرض.

وتتضمن أساليب التشخيص الحالية إجراء فحوصات للدم والصدر، بعد طلبها من قبل طبيب متخصص قادر على تشخيص الإصابة مبدئيا.

وقال الباحث جين يونغ جيون، المشارك في البحث: "يمكن للتشخيص بواسطة صوت السعال المتكرر يوميا، أن يزيد فرصة العلاج دون الحاجة للتشخيص السريري وجها لوجه؛ ما يقلل من التكاليف الطبية"، وفقا لموقع ميديكال إكسبريس.