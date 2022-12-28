تعرّف على أسباب ظاهرة "خلل تذوق" الأطعمة

يشعر الكثيرون في فترة معينة من حياتهم بطعم يميل إلى المرارة عند تناولهم أصنافًا مختلفة من الطعام والشراب، ويفقدون بذلك المتعة في تذوق طعمها الحقيقي، إذ تعتبر هذه المشكلة حالة صحية شائعة وتعرف باسم "خلل التذوق".

وبحسب أخصائي الطب العام البريطاني الدكتور مارتن سكور، فإن أكثر من 10% من البشر حول العالم، معرضون في مرحلة ما من حياتهم للإصابة بمشكلة خلل تذوق الأطعمة.

وأكد الدكتور سكور في حديثه مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذه المشكلة الصحية عادةً ما تنتهي بسرعة.