آخر ما توصل له العلم بشأن اللقاحات البيطرية وأضرارها على البشر
تلعب اللقاحات البيطرية دورًا أساسيًا في تلبية الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء الحيواني، مع استمرار النمو المضطرد لعدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.7 مليار في عام 2050.
وبلغ حجم سوق لقاحات الحيوانات العالمية 9،588 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 5.6% بحلول عام 2030 ليصل إلى 15،567 مليون دولار أمريكي خلال فترة التوقعات (2022-2030).
ويعد البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري أحد أهم الإنجازات في الطب البيطري؛ حيث تم القضاء التام عليه في عام 2011، وهو أول مرض حيواني يتم التخلص منه على مستوى العالم.
اللقاحات البيطرية.. فوائد هامة
إلى جانب حماية الحيوانات، تقلل اللقاحات البيطرية من مخاطر الأمراض حيوانية المنشأ التي قد تنتقل إلى البشر.
وأكدت الدكتورة سانشاري سينها دوتا، ماجستير في علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء البشرية في مقالها الذي نُشر مؤخرًا على موقع “News medical and life science ”: ”تخفض اللقاحات البيطرية المطورة ضد البكتيريا ( Escherichia coli وSalmonella enteritidis ) فرصة انتقال العوامل الممرضة من الحيوانات المصابة، وبالتالي تقلل من مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء الحيواني لدى البشر“.
وأوضحت سانشاري: ”يؤدي الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى ظهور البكتيريا المقاومة في الحيوانات، التي قد تنتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا“.
اللقاحات البيطرية.. خطر على البشر
من جهةٍ أخرى، قد يؤدي إعطاء اللقاحات الحية للحيوانات الغذائية إلى زيادة خطر تعرض الإنسان لسلالات اللقاح، ذات التأثير السلبي على صحة الإنسان.
وأشارت مراجعة شملت مجموعة من الدراسات التي بحثت في التعرض المهني للمنتجات البيولوجية البيطرية مؤخرًا إلى أنّ التلقيح الذاتي غير المقصود للقاح الجمرة الخبيثة الحية والبروسيلا، قد يؤدي إلى الإصابة بعدوى موضعية وجهازية لدى البشر.
وخلصت المراجعة إلى أنّ الحقن غير المقصود في المفاصل والأصابع، قد يسبب خراجات مفصلية عقيمة ونخرا في الأصابع، وأحيانًا تفاعلات تأقية تحسسية تتطلب دخول المستشفى.
ولحلّ هذه المشكلة، اقترح الباحثون إعطاء اللقاحات البيطرية للحيوانات عن طريق الفم أو الأنف، لكنهم وجدوا أنها قد تنتقل إلى البشر عن طرق الاستنشاق.
اللقاحات المعالجة بالإشعاع
وعلى الرغم من أن اللقاحات الحية المُضعَفة نجحت في الوقاية من الأمراض، لكنها قد تسبب آثارًا جانبية عند الحيوان المتلقي، ومن أهمها العدوى التي قد تنتقل إلى البشر.
وبالمقابل تعتبر اللقاحات المعطَّلة أو المقتولة آمنة، ولكنها لا تستطيع في كثير من الأحيان إثارة استجابة مناعية وقائية فعالة.
لذلك تُقدم اللقاحات المُشعَّعة بديلًا آمنًا حيث تمتلك فعالية مشابهة للقاحات الحية المُضعَفة، وفي الوقت نفسه تعتبر آمنة مثل اللقاحات المقتولة.
وحسب الدراسة الحديثة، فإنه رغم أنّ الإشعاع قد يلحق الضرر بالحمض النووي، إلا أنّ أضراره الصحية غير هامة من الناحية السريرية والإحصائية.
وفي نهاية تقريرهم الذي نُشر مؤخرًا، أكد الباحثون في ”إدارة العلوم والتطبيقات النووية“ بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أنّ اللقاحات البيطرية المشععة هي الأمل الواعد لضمان الأمن الغذائي العالمي من خلال حماية الثروة الحيوانية.
ويوصي الأطباء بضرورة طهي اللحوم بشكل جيد قبل تناولها، والامتناع عن تناول اللحوم من مصادر غير موثوقة.