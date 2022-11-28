آخر ما توصل له العلم بشأن اللقاحات البيطرية وأضرارها على البشر

تلعب اللقاحات البيطرية دورًا أساسيًا في تلبية الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء الحيواني، مع استمرار النمو المضطرد لعدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يصل إلى 9.7 مليار في عام 2050.

وبلغ حجم سوق لقاحات الحيوانات العالمية 9،588 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي 5.6% بحلول عام 2030 ليصل إلى 15،567 مليون دولار أمريكي خلال فترة التوقعات (2022-2030).

ويعد البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري أحد أهم الإنجازات في الطب البيطري؛ حيث تم القضاء التام عليه في عام 2011، وهو أول مرض حيواني يتم التخلص منه على مستوى العالم.

اللقاحات البيطرية.. فوائد هامة

إلى جانب حماية الحيوانات، تقلل اللقاحات البيطرية من مخاطر الأمراض حيوانية المنشأ التي قد تنتقل إلى البشر.

وأكدت الدكتورة سانشاري سينها دوتا، ماجستير في علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء البشرية في مقالها الذي نُشر مؤخرًا على موقع “News medical and life science ”: ”تخفض اللقاحات البيطرية المطورة ضد البكتيريا ( Escherichia coli وSalmonella enteritidis ) فرصة انتقال العوامل الممرضة من الحيوانات المصابة، وبالتالي تقلل من مخاطر الأمراض المنقولة بالغذاء الحيواني لدى البشر“.