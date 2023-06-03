دراسة تحذر من أثر المناخ على الإمدادات الغذائية

حذرت دراسة حديثة، اليوم السبت، من أثر موجات الحر الشديد والجفاف، الناتجة عن تغير المناخ، على الإمدادات الغذائية العالمية، ما قد يكون له تأثير على ارتفاع الأسعار.

وتتناول الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "علوم المناخ والغلاف الجوي"، أسوأ سيناريو لضرب الطقس المتطرف منطقتين تعدان سلة الغذاء العالمي، في نفس العام خلال فترة ما يعرف بـ"القمح الشتوي"، الذي يزرع في الخريف ويتم حصاده في الصيف.

ووجدت الدراسة أن الظروف الجوية القاسية قد تكون فوق طاقة تحمل حبات "القمح الشتوي" في كل من الغرب الأوسط الأمريكي وشمال شرق الصين، محذرة من أن الطقس القاسي والمدمر للمحاصيل بات ممكنا في ظل مناخ الوقت الراهن، وهو سيناريو سيكون مجهدا للنظام الغذائي العالمي.