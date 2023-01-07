أدت لوفاة وديع جورج وسوف.. ما مخاطر جراحة تكميم المعدة؟

ويطلق على هذه العملية أحيانًا اسم "رأب المعدة القابل للتعديل"، وهذه طريقة جراحية للحد من كمية الطعام التي يتم تناولها، وبالتالي مقاومة السمنة المزمنة.

ووفق ما يوضحه تقرير نشره موقع "لا فام أكتيال" الفرنسي، المتخصص في الشأن الصحي، فإنه يتم إجراء العملية من خلال وضع حلقة سيليكون قابلة للنفخ على الجزء العلوي من المعدة، ما يقلل من حجم المعدة الوظيفية إلى حوالي عشرين سنتيمترًا مكعبًا، ويؤدي ذلك إلى إبطاء مرور الطعام من خلالها، وإلى الشبع بوقت أسرع.

ويتم توصيل رباط المعدة بصندوق تحت الجلد عن طريق قسطرة، ويسمح ذلك بتضخيم الحلقة أو تفريغها وفقًا لمواقف معينة باستخدام حقنة، فإذا كانت الوجبات كبيرة جدًا وكان المريض جائعًا وفقدان الوزن ليس بالشكل الأمثل، يمكن أن يُعرض على المريض نفخ الحلقة، أما إذا كان المريض يعاني من صعوبة في الابتلاع يمكن أن ينكمش السوار المحيط بأعلى المعدة.

والهدف من العملية هو تحويل المعدة إلى ما يشبه "ساعة رملية" حيث توضع الحلقة في الجزء العلوي من المعدة وتعمل على هذا النحو: في بداية الوجبة يمتلئ الجيب الأمامي ويعطي الانطباع بالشبع، وهذا سيجبر المريض على المضغ جيدًا أثناء وجبته، ثم سيضطر إلى الانتظار حتى يمر الطعام بالحلقة ويمكنه الاستمرار في تناول الطعام.