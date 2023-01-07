أدت لوفاة وديع جورج وسوف.. ما مخاطر جراحة تكميم المعدة؟
أثارت عملية جراحة تكميم المعدة، التي توفي بها نجل الفنان السوري جورج وسوف، تساؤلات بعض النشطاء عن مخاطرها وتداعياتها الجانبية على صحة الإنسان.
وتعد جراحة تكميم المعدة واحدة من العمليات الجراحية الدقيقة التي تهدف إلى فقدان الوزن، وكانت السبب المباشر في وفاة وديع جورج وسوف.
وعملية تكميم المعدة هي عملية جراحية مخصصة للبالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الشديدة، وتتم من خلال وضع حلقة في الجزء العلوي من المعدة مهمتها إبطاء مرور الطعام مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
ويطلق على هذه العملية أحيانًا اسم "رأب المعدة القابل للتعديل"، وهذه طريقة جراحية للحد من كمية الطعام التي يتم تناولها، وبالتالي مقاومة السمنة المزمنة.
ووفق ما يوضحه تقرير نشره موقع "لا فام أكتيال" الفرنسي، المتخصص في الشأن الصحي، فإنه يتم إجراء العملية من خلال وضع حلقة سيليكون قابلة للنفخ على الجزء العلوي من المعدة، ما يقلل من حجم المعدة الوظيفية إلى حوالي عشرين سنتيمترًا مكعبًا، ويؤدي ذلك إلى إبطاء مرور الطعام من خلالها، وإلى الشبع بوقت أسرع.
ويتم توصيل رباط المعدة بصندوق تحت الجلد عن طريق قسطرة، ويسمح ذلك بتضخيم الحلقة أو تفريغها وفقًا لمواقف معينة باستخدام حقنة، فإذا كانت الوجبات كبيرة جدًا وكان المريض جائعًا وفقدان الوزن ليس بالشكل الأمثل، يمكن أن يُعرض على المريض نفخ الحلقة، أما إذا كان المريض يعاني من صعوبة في الابتلاع يمكن أن ينكمش السوار المحيط بأعلى المعدة.
والهدف من العملية هو تحويل المعدة إلى ما يشبه "ساعة رملية" حيث توضع الحلقة في الجزء العلوي من المعدة وتعمل على هذا النحو: في بداية الوجبة يمتلئ الجيب الأمامي ويعطي الانطباع بالشبع، وهذا سيجبر المريض على المضغ جيدًا أثناء وجبته، ثم سيضطر إلى الانتظار حتى يمر الطعام بالحلقة ويمكنه الاستمرار في تناول الطعام.
وحذر التقرير من أنه في هذه الحالة هناك خطر حدوث القيء والتراكم في المريء، وسيتعين على المريض إعادة تعلم كيفية تناول الطعام ببطء وهذا يعني أن تناول الطعام بشكل صحيح سيستغرق ما بين ثلاثة أرباع الساعة وساعة كاملة.
وكما هو الحال مع أي عملية جراحية، تحمل جراحة تكميم المعدة خطر حدوث مضاعفات، منها مخاطر التهاب الوريد والانسداد الرئوي والنزيف أو الالتهابات.
كما أنه بعد وضع الحلقة وبمرور الوقت، من الممكن أن تتعرض العملية للفشل، وقد يكون ذلك على سبيل المثال من خلال تمزق القسطرة على مستوى الجهاز المستخدم لتصغير المعدة، كما يمكن أن تحدث عملية تآكل المعدة بعد بضع سنوات من التثبيت.