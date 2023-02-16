خبر سيِّئ لكل من يسكن قرب الطرقات الرئيسة

و"الإكزيما" مرض جلدي ناتج عن التهاب وحساسية الجلد المرتفعة التي تكون في أغلب الأحيان لأسباب وراثية، وتسبب "الإكزيما" بشكل عام تهيج الجلد وحكة واحمرارًا وجفافًا لدرجة ظهور تشققات، وتظهر بشكل خاص على الوجه والأطراف، لكن من الممكن أن تظهر أيضًا في مناطق أخرى من الجسم.

وأجريت الدراسة الطبية على 14 ألف شخص مقيمين بمنطقة "دنفر" بولاية "كولورادو" الأمريكية، على مدار 13 عامًا، إذ قام الباحثون بحساب المسافة من منازل هؤلاء إلى الطرق القريبة، مع حجم مرور يزيد على 10000 مركبة في اليوم، وفقًا لوكالة "يو بي آي" للأنباء.