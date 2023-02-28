دراسة تحذر من مخاطر التركيز المفرط في التعلم

حذرت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من معهد "ماكغفرن" الأمريكي لأبحاث الدماغ، من أن التركيز المبالغ فيه في هدف تعليمي، قد يؤدي إلى فقدان إدراك البيئة المحيطة به.

ووفق مجلة "فايكونميك" الدولية لأخبار علم النفس، فإن هذه الدراسة وجدت أن التركيز المبالغ فيه في هدف تعليمي، يمكن أن يضعف أنواعا تعليمية أخرى في البيئة المحيطة به.

وقالت ألكسندرا ديكر، الباحثة المشاركة في الدراسة: "لطالما اعتبرنا تشتت الانتباه خلال تعلم شيء ما، أمرًا سيئًا"، موضحة أنها وفريقها هدفوا في دراستهم التحقق من ذلك.