هل من الممكن استخدام النظارات دون وصفة طبية؟

نظارات القراءة التي لا تستلزم وصفة طبية

تمتلك هذه النظارات عدسات مكبرة تساعد في تكبير الخط لتسهيل عملية القراءة، ولا تترتب على استخدامها أيّ آثار جانبية على العين بل على العكس، فهي توفر الراحة للعينين، والسماح للقارئ برمش عينيه للحفاظ على رطوبة العين ومنع إصابتها بالجفاف، وذلك لعدم الحاجة إلى التحديق مطولًا بالنص أثناء القراءة.

ولا بد من مراجعة أحد أخصائي العيون من أجل التأكد من صحة عينيك ومن طبيعية المشكلة الصحية التي تعاني منها.

قصور البصر الشيخوخي

تصيب مشكلة قصور البصر الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 41 -60 عامًا، وهي مشكلة تؤثر على ما يقارب 80 من البالغين في أمريكا الشمالية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 -55 عامًا.

الأعراض

الصداع بعد القراءة

عدم رؤية الأشياء بشكل واضح الا بعد مسكها بعيدًا عن العينين

الرؤية الضبابية

الألم أو التعب في العينين

وهناك مجموعة من العوامل أو الحالات الصحية التي قد تزيد من خطر إصابتك بإحدى مشاكل العين المختلفة منها:

مرض السكري

التاريخ العائلي

استخدام بعض الأدوية

العمل أو الوظيفة

نصائح عند شراء نظارات القراءة التي تحتاج إلى وصفة طبية

تحديد سبب استخدامها

اختيار التكبير المناسب

اختبار النظارات

التأكد من شعورك بالراحة أثناء ارتدائها

شراء أكثر من نظارة واحدة