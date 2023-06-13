ماذا تعرف عن اختيار الحذاء الرياضي المناسب؟
نشرت صحيفة فرنسية دليلًا متكاملًا حول اختيار الحذاء الرياضي المناسب، الذي يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين الأداء ومنع الإصابات، إلى جانب ضمان راحة مُثلى أثناء ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة.
وتتنوع الأحذية بشكل كبير جدًا، ما يجعل اختيار زوج مثالي أمرًا صعبًا، وهو ما يدعو، وفقًا للدليل الذي نشرته "لوفيغارو" الفرنسية، إلى تحديد النشاط الرياضي.
ولكل رياضة متطلبات محددة، من حيث الحركات والتأثيرات، ويأتي الحذاء الرياضي المناسب لتحقيق الميزات المستهدفة تبعًا لنوع النشاط الرياضي.
وبحسب الدليل، يجب أن يوفر الحذاء الراحة والملاءمة، إذ من الضروري التأكد أن الحذاء يناسب قدمي مرتديه، حيث يلعب حجم الحذاء، وعرضه، وشكله، دورًا مهمًا بتوفير الراحة، والوقاية من الإصابات.
ومن الضروري أن يكون للحذاء ضبان جيد، من أجل امتصاص الصدمات، وتقليل الضغط على مفاصل مرتديه، ولابد أن يحتوي الضبان على هواء أو رغوة أو جلٍ للحصول على راحة مثالية.
ويجب أن تتوافر في الحذاء الرياضي التهوية والخفة، إذ لابد أن يسمح الحذاء لقدمي مرتديه بـ"التهوية"، والتخلص من الرطوبة، والحيلولة دون تراكم الحرارة.
ولأن الحذاء الرياضي يتحمل نشاطًا بدنيًا كبيرًا، لا بد أن يكون متينًا وذا جودة عالية لضمان طول عمره، إضافة إلى أهمية تجربة الحذاء قبل شرائه لتقييم مدى الراحة.
ويدعو وجود احتياجات طبية خاصة بسبب مشاكل في القدم، إلى استشارة أخصائي أو متخصص في الأحذية، كما يتطلب وجود احتياجات طبية خاصة تجديد الحذاء بانتظام لمنع الإصابة، والحفاظ على ذروة الأداء.