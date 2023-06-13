ماذا تعرف عن اختيار الحذاء الرياضي المناسب؟

نشرت صحيفة فرنسية دليلًا متكاملًا حول اختيار الحذاء الرياضي المناسب، الذي يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين الأداء ومنع الإصابات، إلى جانب ضمان راحة مُثلى أثناء ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة.

وتتنوع الأحذية بشكل كبير جدًا، ما يجعل اختيار زوج مثالي أمرًا صعبًا، وهو ما يدعو، وفقًا للدليل الذي نشرته "لوفيغارو" الفرنسية، إلى تحديد النشاط الرياضي.

ولكل رياضة متطلبات محددة، من حيث الحركات والتأثيرات، ويأتي الحذاء الرياضي المناسب لتحقيق الميزات المستهدفة تبعًا لنوع النشاط الرياضي.

وبحسب الدليل، يجب أن يوفر الحذاء الراحة والملاءمة، إذ من الضروري التأكد أن الحذاء يناسب قدمي مرتديه، حيث يلعب حجم الحذاء، وعرضه، وشكله، دورًا مهمًا بتوفير الراحة، والوقاية من الإصابات.

ومن الضروري أن يكون للحذاء ضبان جيد، من أجل امتصاص الصدمات، وتقليل الضغط على مفاصل مرتديه، ولابد أن يحتوي الضبان على هواء أو رغوة أو جلٍ للحصول على راحة مثالية.