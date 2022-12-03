ما دلالات الكوابيس التي تفسد النوم؟

وبشكل عام، ورغم أن أشياء مثل الحمى وانسحاب الكحول وبعض الأدوية هي من العوامل التي قد تسهم في تواتر الكوابيس وكثافتها، يتفق الباحثون على أن الكوابيس تحدث نتيجة تكامل الذاكرة وعمليات تنظيم الحالة المزاجية في الدماغ.

الكوابيس أداة تشخيصية مهمة

يلاحظ ليون أن هناك جدلًا بين الباحثين حول ما إذا كانت الكوابيس هي وظيفة تكيفية عاطفية، أو أنها تمثل ببساطة انهيارًا في قدرة الدماغ على المعالجة.

وليس هناك شك في أن الإجهاد العاطفي والصدمات يمكن أن يؤديا إلى حدوث كوابيس، ولهذا السبب فإن ليون واحد من العديد من الأشخاص في هذا المجال الذين يعتبرون الكوابيس "أداة تشخيصية مهمة".

ويعتبر وجود الكوابيس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أمرًا مهمًا من الناحية السريرية.

وعندما يحلم الإنسان يقوم الدماغ بإنشاء شبكات عصبية جديدة وتعميق الشبكات الموجودة من أجل المساعدة في تنظيم الذاكرة والمعالجة العاطفية، والتي تترجم إلى النمو والشفاء لاحقا.